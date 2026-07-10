Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde, 12 Temmuz 2024 tarihindeki sağanak yağış sırasında yoldaki su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin davada yeni bir safhaya geçildi.
Olayda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen ancak devlet memuru statüsünde olmaları sebebiyle haklarında yargılama izni beklenen 6 kamu görevlisi için yasal süreç tamamlandı.
İzinlerin çıkmasının ardından dosyaları ana davadan ayrılan üst düzey İZSU bürokratları, bugün (10 Temmuz 2026) saat 09.30 itibarıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkıyor. Bu 2026/97 Esas sayılı dosya kapsamında görülecek davada sanıklar, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla yargılanıyor.
Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, Kanalizasyon Dairesi Şube Müdürü Ömer Karabilgin, Kanalizasyon Dairesi Bölge Mühendisi Ezgi Nazaroğlu bugün ilk kez sanık olarak hakim karşısına çıkacak.