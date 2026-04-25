İzmir'in Bayındır ilçesinde öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor. Öğrencilere ve gençlere yönelik çalışmalar her geçen gün artıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayındır Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde öğrencilerin meslek seçimlerine katkı sağlamak amacıyla kariyer günleri projesi hayata geçirildi. Projenin ilk programı gerçekleştirildi. Gençlerin kariyer planlamasına katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik, Bayındır'da eğitim camiası tarafından ilgiyle karşılandı.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Radyo program yapımcısı Kaya Yapıcıoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen programın ilk konuğu Bayındır Kaymakamı Murat Mete oldu. Kaymakam Mete, kamu yönetimi başta olmak üzere mesleki tecrübelerini, yaşam deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik soru cevap yöntemiyle devam etti.

Program devam edecek

Etkinlik sonrası değerlendirme yapan Ülkü Ocakları Bayındır İl Başkanı Ahmet Dağlıoğlu, projenin gençlerin doğru mesleki seçimi yapabilmesi ve hedeflerine bilinçli ilerleyebilmesi amacıyla başladığını ifade etti.

Dağlıoğlu, katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür etti. Kariyer Günleri'nin farklı noktalarda ve konularda devam edeceği belirtildi. Program, katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.