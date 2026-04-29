Son Mühür- İzmir’in Bayındır ilçesinde Çırpı mahallesinde bulunan tam 8 adet taşınmaz, Bayındır Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Satışa sunulan arsaların tamamı 206 ada içerisinde yer alıyor.

İrtifa hakkı şerhi mevcut

Satışa konu olan bu yerler, Çırpı mahallesinin kuzey tarafındaki yeni imar sahası içinde kalıyor. Arazilerin en dikkat çekici özelliği ise düz bir zemin üzerinde olmaları. Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bir bölgede bulunan bu taşınmazlar, güncel imar planında "ars" vasfını taşıyor. Bazı parsellerin üzerinde irtifa hakkı şerhi bulunduğu da dosyada özellikle belirtilmiş.

Muhammen bedelleri ne kadar?

Satışa çıkan taşınmazların listesi ve muhammen bedelleri özetle şöyle:

1, 2, 4, 5 ve 6 No’lu Taşınmazlar: Yaklaşık 223 ile 226 m² arasındalar. Fiyatları ise 1.226.500 TL ile 1.243.000 TL arasında değişiyor.

3 No’lu Taşınmaz: 218 m² büyüklüğünde ve 1.199.000 TL başlangıç bedeline sahip.

7 ve 8 No’lu Taşınmazlar: Listenin en büyükleri bunlar. 279 ve 280 m² olan bu yerlerin bedeli 1.848.000 TL’den başlayıp 1.994.850 TL’ye kadar çıkıyor.

İhaleye katılım şartları neler?

Artırmalar iki etapta yapılacak. İlk satış süreci 30 Haziran 2026 günü saat 10:07 itibarıyla başlayacak. Eğer bu tarihlerde satış gerçekleşmezse, ikinci artırma dönemi 29 Temmuz 2026 tarihinde açılacak.

İhaleye katılmak veya arsaların fotoğraflarına bakmak isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresine giderek 2025/24 SATIŞ dosya numarasını aratabilir. Ödemelerde yüzde 10 KDV ve binde 5,69 damga vergisi masrafları alıcıya ait olacak.