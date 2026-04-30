İzmir’in Bayındır ilçesinde, gençleri tehdit eden sorunlara karşı çalışmalar başlatılıyor. Yeşilay, yalnızca bir kurum olarak değil yön verici olarak okullarına misafir oldu.

Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ağırladığı organizasyonda, bağımlılığın yalnızca sağlık sorunu değil, geleceği ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizdi.

Gençlere sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırıldı

Eğitim programının odağında yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürü ve aynı zamanda Yeşilay’ın alandaki temsilcisi olan Serdar Ökay, söz aldığında tüm ebeveynlerin ve eğitimcilerin ortak sorunundan bahsetti.

Ökay, meselenin yalnızca bilgilendirmek olmadığını asıl konunun her bir gencin aklında "sağlıklı yaşam" farkındalığı kazandırmak olduğunu dile getirdi.

"Bizim en büyük önceliğimiz sizlersiniz"

Yeşilay’ın yalnızca bir dernekten olmadığını, devletin koruyucu ve destekleyici rolünü yansıttığını hatırlatan Ökay,

"Bizim en büyük önceliğimiz sizlersiniz. Bu ülkenin geleceği, sizlerin bugün attığı sağlıklı adımlarla şekillenecek. Bu yüzden bağımlılığın her türlüsüyle mücadele etmek, aslında hayallerimizi korumak demektir." dedi.

Yeşilay’ın sürdürdüğü saha çalışmaları ve destek süreçlerinin aktarıldığı organizasyonda, gençlerin bu tür zararlı alışkanlıklardan nasıl uzak durabileceği üzerine çözüm yolları sunuldu.