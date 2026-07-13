TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Tire 2021 FK’nın yarışmacı haklarını Gaziemir Spor’a devretmesi, İzmir futbol kamuoyunda ve Tire'de hareketli günler yaşanmasına sebep oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz resmi onay süreci tamamlanmasa da devir işlemi, Tire temsilcisinin geleceği ve ilçedeki spor yatırımlarına yönelik belirsizliği artırdı.

Menemen FK ile anlaşma sağlanamadı

Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesaplarından, "Yeni ve güçlü bir yönetimle 2'nci Lig için hazırız" şeklinde yaptığı açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bu iddialı çıkışın ardından Tire yönetiminin, TFF 2'nci Lig'de yer alan Menemen FK'yı satın almak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Ancak taraflar arasında yürütülen pazarlıklardan sonuç çıkmadı ve iki kulüp anlaşma sağlayamadı.

Yeni adres Bornova Stadı oldu

Menemen FK formülünün gerçekleşmemesi üzerine strateji değiştiren yönetim, Tire 2021 FK'nın 3'üncü Lig haklarını Gaziemir Spor'a devretti. Hakları devralan yeni yönetim, önümüzdeki sezon planlaması kapsamında iç saha maçlarını İzmir merkezindeki Bornova Stadı'nda oynama kararı aldı. Bu hamleyle birlikte takımın operasyonel merkezi de Tire'den İzmir merkeze taşınmış oldu.

İlçede ikinci taşınma vakası

Tire ilçesi, profesyonel lig haklarının il merkezine taşınması durumuyla ilk kez karşılaşmıyor. Benzer bir süreç 2019 yılında da yaşanmış, o dönem 3'üncü Lig'de mücadele eden Tire 1922 kulübü, Bucaspor 1928 tarafından satın alınarak İzmir merkeze taşınmıştı.

İlçede oluşan futbol boşluğunu doldurmak amacıyla 2021 yılında kurulan Tire 2021 FK'nın profesyonel lig serüveni de kulüp yönetiminin değişmesiyle birlikte kısa sürmüş oldu.

Milyonluk tesis yeniden atıl kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Yaşanan bu devir, ilçede bulunan büyük ölçekli spor yatırımlarının geleceğini de doğrudan etkiliyor. Tire'de 2018 yılında hizmete açılan, 15 bin seyirci kapasiteli ve UEFA standartlarındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı, kentte profesyonel takım kalmaması nedeniyle yeniden sessizliğe gömülme riski taşıyor.

Söz konusu modern tesis, 2019'daki ilk taşınma olayının ardından uzun süre profesyonel lig müsabakalarına kapatılmış ve yalnızca yerel amatör lig maçlarına ev sahipliği yapabilmişti.