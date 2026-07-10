Son Mühür- Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ilçedeki esnaf odası başkanlarını da yanına alarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede sadece hal hatır sorulmadı; Tireli küçük esnafın derdi, yerel yönetimin projeleri ve ortaklaşa atılacak adımlar konuşuldu. İlçenin esnaf temsilcileri toplantıda tam kadro hazır bulundu.

Tireli Oda Başkanları İzmir’de masaya oturdu

Başkan Okuroğlu’nun İzmir mesaisine Tire esnafının neredeyse tüm temsilcileri eşlik etti. Heyette Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Sarıkaya, Esnaf Odası Başkanı Ümit Ünalmış, Berberler Odası Başkanı Erçin Doğer, Kahveciler Odası Başkanı Salih Ateş, Otobüsçüler Odası Başkanı Zeki Sessiz, Pazarcılar Odası Başkanı Cengiz Kaşan ve Şoförler Odası Başkanı Mustafa Zenginolu yer aldı.

İESOB Başkan Vekili İhsan Esen’in de katıldığı toplantıda, belediye ile esnaf odalarının koordineli çalışması gerektiği fikri öne çıktı. İESOB Başkanı Yalçın Ata, esnafın ekonomik olarak güçlenmesi için yerel yönetimlerin desteğinin hayati olduğunu söyledi. Odaların talepleri not edildi.

Atatürk portresiyle anlamlı jest

Görüşmenin sonunda Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ev sahibi Yalçın Ata'ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir portresini hediye etti. Bu nazik jest için Okuroğlu’na teşekkür eden Ata, Tire heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ziyaret sonrasında konuşan İESOB Başkanı Yalçın Ata, esnafın sorunlarını çözmek adına belediyelerle ortak projelere her zaman açık olduklarını belirterek iş birliğinin önemine dikkat çekti.

