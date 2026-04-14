İzmir’de, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) kapsamında faaliyetlerde bulunan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde acı bir olay gerçekleşmişti. Meydana gelen acı kazada, 38 yaşındaki belediye çalışanı kamyon sürücüsü Sabri Kılınç meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili gelen bilgiler çerçevesinde Kılınç, sahada çalıştığı esnada kamyonun çukura düşmesi sonucu ağır yaralanmış ve ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Aileden dikkat çeken iddia: “Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor”

Yaşanan acı olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklamalarda bulunmuştu. Tugay'ın bu açıklamalarına, Kılınç ailesinden sert bir tepki geldi.

Aile tarafından yapılan açıklamada, resmi açıklamaların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Baba Kılınç'tan dikkat çeken açıklamalar!

Sabri Kılınç’ın babası Bekir Kılınç ise, kazayla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baba Kılınç, yaşanan olayın ardından vincin temini için kendilerinin ödeme yaptığını belirtti ve bu durumla ilgili makbuzların ellerinde bulunduğunu söyledi.

Acılı eşinden duygusal açıklama

Hayatını kaybeden Sabri Kılınç’ın eşi Ülkiye Kılınç da dikkat çeken açıklamalarda bulunurken acı dolu eş, yaşanan sürece yönelik tepkisini de sert bir şekilde dile getirdi.

Hukuki süreç hız kazanacak!

Aile, kazanın aydınlatılması için yargı yoluna başvuracaklarını ifade etti.