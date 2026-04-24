Son Mühür/ Osman Günden- Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, belediye hizmet binasında bulunan makam odasında neden iyi bir koltuk yerine bir tahta iskemlede görevini sürdürdüğüne dair akıllardaki soru işaretlerini cevapladı.

Son zamanlarda vatandaşlardan gelen soruların ardından açıklama yapan Pehlivan, bu tercihin arkasında bulunan sebebi ve Menemen'in ekonomik krizden kurtuluş hikayesini anlattı.

"Belediyenin makam koltuğu bile haczedilmişti"

Göreve başladığı ilk günlerde belediyenin içinde olduğu kötü malı yapıyı hatırlatan Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimizde Menemen Belediyesi; borçların, icraların, hacizlerin altında nefes almakta zorlanan bir durumdaydı.

Personelimizin aylarca ödenmemiş maaşları, yılların biriktirdiği ikramiyeler, 22 yılın vergi ve SGK borçları, esnafa olan yükümlülükler… Yani oldukça ağır bir tabloyla karşı karşıyaydık.

Öyle ki… Belediyenin makam koltuğu bile haczedilmişti. İşte ben o gün… Karşıdaki kıraathaneden aldığım bir tahta iskemleyi kendime makam koltuğu yaptım." dedi.

"O gün kendime bir söz verdim"

Belediyenin borç döngüsü içinde bulunduğu dönemde bir kıraathaneden emanet alınan iskemle, aradan uzun zaman geçmesi ve belediyenin düzelen ekonomik durumuna rağmen geri teslim edilmedi. Ödünç aldığı iskemleden vazgeçmeyen Pehlivan ise nedenini,

"Ve o gün kendime bir söz verdim: Bu koltuk bana rahatlığı değil, sorumluluğu hatırlatacak. Aradan yıllar geçti…

Ama ben sadece özel günlerde değil, her gün o iskemlede oturmaya devam ettim. Makamıma gelen her misafirimi de o sade sandalyede ağırladım.

Çünkü ben o iskemlede sadece oturmadım… Orada Menemen’in nereden ayağa kalktığını hiç unutmadım." olarak açıkladı.

"Nereden başladığını unutma…"

Başkan Pehlivan, belediyenin zorlu zamanlarını geride bıraktığını ve zamanında haczedilen makam koltuğunun geri getirildiğinin fakat kendisinin hala o koltukta oturduğundan bahsederek,

"Koltuğun konforuna, makamın sihrine kapılmak yerine, her an bu şehrin sorumluluğunun farkında çalışmayı tercih ettim. Bugün çok şükür… O zor günleri geride kaldı.

O günlerde haczedilen makam koltuğumuzu geri almıştık ancak belediyemizin deposunda duruyor. Ama o tahta iskemle… Hala yerinde. Çünkü o iskemle…

Bir eşya değil. Bir hatıra… Bir ders… Bir sorumluluk. Ve en önemlisi… Bize her gün şunu hatırlatıyor: Nereden başladığını unutma…" ifadelerini kullandı.