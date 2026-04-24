Son Mühür- İzmirli vatandaş güne yine su kesintileriyle uyandı. İZSU’dan gelen son bilgilendirmelere göre 24 Nisan 2026 Cuma günü İzmir'in dokuz farklı ilçesinde ana boru arızalarından branşman sorunlarına kadar pek çok sebeple sular kesilecek ya da kesildi bile.

Eğer Aliağa’dan Urla’ya kadar uzanan bu listedeki mahallelerden birinde oturuyorsanız kovaları doldurmak için geç kalmış olabilirsiniz.

Hangi ilçede kaç saat kesinti olacak?

Bayraklı tarafında güne başlarken Çay ve Çiçek mahalleleri dahil geniş bir bölgede ana boru arızası patlak verdi. Saat 11:20’ye kadar buralarda suların akması beklenmiyor. Konak’ta ise Anafartalar Caddesi sakinleri ve Kemeraltı esnafı bu durumdan nasibini almış durumda yaklaşık iki saatlik bir kesinti kapıda.

Aliağa'da durum farklı

İlginç bir detay ise Aliağa’dan geldi. Kalabak Köyü’nde arıza değil enerji kesintisi nedeniyle depo seviyesi düştüğü için su verilemiyor. Dün akşam başlayn bu mağduriyetin gece yarısına doğru çözülmesi öngörülüyordu ancak vatandaş hala tedbirli.

Urla ve Seferihisar’da planlar değişti

Urla Kalabak ve Yenice mahallelerinde ise bağlantı çalışmaları nedenityle sular kesik. Seferihisar Atatürk Mahallesi’nde ise Ömür Beldesi civarı ana boru arızası yüzünden susuz kaldı.

Diğer ilçelerde ise detaylar şu şekilde;

Beydağ'da Beyköy mahallesinde ana boru arızası tam gaz sürüyor sular 12:00’den önce gelmeyecek.

Güzelbahçe'de ise Çamlı ve Yelki tarafında branşman arızası mesai yaptırıyor.

Tire'de Adnan Menderes ve Atatürk mahallelerinde de benzer bir tablo var kesintinin öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Menemen'de Cumhuriyet ve Ulus mahalleleri civarında dün başlayan arıza çalışmaları devam ediyor.

Su kesintileri bitmiyor

İZSU ekipleri sahada ter döküyor olsa da İzmir’in bu bitmek bilmeyen altyapı sorunları vatandaşın da planlarını zorluyor. Planlı olmayan ve arıza kaynaklı su kesintileri devam edebilir.