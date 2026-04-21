Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür'e yaptığı değerlendirmelerde çok çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nail Kocabaş 2024 ve 2025 yılı faaliyet raporlarını karşılaştırırken şu ifadelerde bulundu:

“Faaliyet raporunda 2024 ve 2025 yılında yazılan Gürçeşme ve Katipçelebi istasyonları çok kıymetli. Bu istasyonların bir an önce hayata geçmesi lazım.

Orada İzmirli vatandaşların kullanımı için kritik istasyonlar. 2025 faaliyet raporunun 79. Sayfasında ‘Gürçeşme ve Katipçelebi istasyonlarında peron kaba inşaatları tamamlanmıştır, ince işler ve elektronik mekanik imalatlarının ardından, test ve deneme yapılarak işletmeye açılması hedeflenmektedir’ ifadeleri var.

Zannediyorsunuz ki her şey yolunda gidiyor. İki istasyon çok da kritik. Aynı ifadeler 2024 faaliyet raporunda da yazıyor. Hiçbir ilerleme ya da somut gelişme yok. Tam bir kopyala yağıştır belediyeciliği. Biz mecliste bunları konuşmak için söz almıştık. İlk söz almam hasebiyle ve sözümün kesilmesine rağmen aslında birçok konuya girememe rağmen en çok söz alanların bir tanesiyim. Cemil Bey bunlara tahammül edemedi, dinleyemedi ve kürsüye de müdahale etti”

“Kentsel dönüşüm sorunu”

Mevcutta devam eden kooperatiflerin gerçekleşme yüzdelerini açıklayan Kocabaş, “İzmir’de kentsel dönüşüm sorunu da var. Bir de kooperatif sorunu var. Bu süreçleri hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Binlerce hemşerimiz mahkeme kapılarında haklarını aramakla uğraşıyor.

Faaliyet raporunun 195. sayfasında ise Gaziemir Aktepe Emrez 1. etapta hedef yüzde 35 gerçekleşme ise yüzde 0. Gaziemir Aktepe Emrez 2. etap için ise hedef yüzde 50, gerçekleşme ise yüzde 31. Uzundere 3. etap hedefi yüzde 22, gerçekleşmesi ise yüzde 0. Uzundere 4. etap hedef yüzde 35, gerçekleşme yüzde 0. Biz bunları faaliyet raporundan aldık ve değerlendirmek için mecliste söz aldık. Bütün derdimiz kamuoyu ile paylaşmaktı” dedi.

“Büyükşehir’in süreci doğru yönetememesiyle süreç buralara geldi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımından, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetine geçen 2 taşınmaz hakkında konuşan Kocabaş, “ Mahkemenin bir kararı var. Mahkeme tahliye kararı veriyor.

Buna saygı duyulmalıydı. 2021 yılında dönemin meclisinde defalarca dile getirdik. Cemil Bey’in de o dönem Karşıya Belediye Başkanı olması hasebiyle meclis üyesi olmasıyla, ‘ben mecliste yoktum’ gibi bir ifadesi de oldu ama İstanbul’da Adıgüzel Vakfı’na verilen bir Meslek Fabrikası binası var. Kullanımı için İstanbul’daki vakfa mecliste oy çokluğu ile tahsis edilmiş. O dönemin CHP’li grup başkanvekili, grup yönetimi adına bir dava süreci başlatıyor.

Bu taşınmaz İzmirlinindir ve İzmirlide kalması lazım düşüncesiyle. Mahkeme de karar vererek kararı iptal ediyor. O dönemde o karar için canla başla mücadele eden dönemin grup başkanvekiline bakıyorum eylemlerde en önde saf tutuyor. Vakıflar Genel Müdürümüzün, Genel Sekreterlerimiz ile bu süreçte ve daha öncesine bir görüşmesi var. Sonrasında ise uzlaşı sağlanması hakkında açık kapı vardı. Sonrasında ise iletişim kesiliyor.

Genel Sekreter yardımcısına ulaşılmayan bir Vakıflar Bölge Müdürlüğü var. Cemil Bey randevu konusunu söyledi. Oysa ki yazılı görüşmeler ve randevular var. Daha sonrasında ise kesilmiş bir süreç oluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürecin doğru yönetilmemesiyle süreç buralara gelmiş. Bu konuda da mahkeme bir karar verdi. Vakıflar’a tahsisi söz konusu. Yine kamu yararına bu bina kullanılacak. Başka bir amaçla kullanılması söz konusu değil” ifadelerinde bulundu.

"Şimdilik uzlaşma söz konusu değil”

Nisan ayının son meclis toplantısında CHP ve AK Parti arasında çıkan arbededen sonra uzlaşmanın olup olmadığını söyleyen Kocabaş, “Böyle bir durum şu anlık söz konusu değil. O mecliste birlikte görev yapıyoruz. Bize mecliste uygulanan antidemokratik uygulamalar ortadan kalktığı sürece İzmir’in halkını savunma haklarımız müsaade edildiği sürece konuşuruz. Bir sorun yok” dedi.

“İki vahim olay hepimizi derinden üzdü”

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yönelik gerçekleşen saldırılardan sonra İzmir’deki okulların güvenliğini ve Yusuf Tekin’in istifaya davet edilmesini değerlendirme yapan Kocabaş, “ İki vahim olay hepimizi derinden üzdü. Öğrencilerimiz için devletimizin alacağı önlemler hakkında Cumhurbaşkanımız net ifade etti. Gerekli konularda adımlar atılacak. Umut ediyorum böyle elim olaylar bu ülkede yaşanmasın. İstifa taleplerine katılmıyorum. Bundan sonrasını yakın takip edeceğiz” diye konuştu.

“Yaşanabilir bir İzmir hayal ediyorum”

Hayalindeki İzmir’den bahseden Kocabaş şu ifadelerde bulundu:

“ İzmirlinin çoğuna bu şehrin durumundan memnun musunuz diye sorsanız kaç kişi evet der. Trafik, körfez, otopark, çukur sorunlarını gördük. Bu sorunlarla birlikte yaşamaktan memnun olan vatandaş olduğunu düşünmüyorum. Yaşanabilir bir İzmir hayal ediyorum. Yeşili, doğası, gelişmişliğiyle bir İzmir hayal ediyorum.

En önemli sorun sorunun çözümü. Bunun için her şeye baştan başlamak lazım. Bu şehirde bir deprem gerçeği var. İzmir altında fay hatlarıyla örülmüş bir şehir. Bu şehirde yaşanmış çok fazla deprem ve can kaybı var. Depreme hazır mıyız diye sormak istiyorum. Deprem korkusu yaşanmayan bir İzmir hayal ediyorum.

İzmirli artık sorunlarını makus talihi olarak kabullenmiş durumda. Cemil Tugay’ın 25 bin konut vaadi vardı. 2 yıl geçti ve daha yeni temeli atılan Menemen var. 3 bin konutun temeli daha yeni atıldı. 25 bin konut ne zaman yapılacak merak ediyorum”

“İktidarımız tarafından bu şehre yapılmış birçok proje var”

2. çevreyolu hakkında son gelişmelerden bahseden Kocabaş, “40 bin kilometreden ve birçok viyadükten oluşan bir yol. Projelendirilmesi konusunda her yıl çalışması olan ve ÇED raporu alınmış bir yol. İktidarımız tarafından bu şehre yapılmış birçok proje var. 2. çevreyolunun da hukuki ve hazır bir şekilde beklediğini biliyorum. En kısa zamanda tamamlanacak projelerdir” diye konuştu.

“Oyunlarını bozacağız”

Yapılan son mecliste yaşanan gerginlik üzerine konuşmasını bitiren Kocabaş, “Derslerimize çalışarak meclise geliyoruz. İzmirlinin hakkı aranmaya devam edilecektir. Fiziksel şiddete de, demokratik haklarımızın engellenme hususunda oyunu bozmaya da çalışsalar biz onların oyunlarını bozacağız” diye ekledi.