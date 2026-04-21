İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Karşılıklı ziyaret hamleleri, İzmir kamuoyunun gündemini oluşturuyor. Bu kapsamda bir ziyaret hamlesi de AK Parti İzmir'den geldi. AK Parti İzmir milletvekilleri ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Ziyareti, Eyyüp Kadir İnan paylaştı!

Ziyaretle ilgili detaylar, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Ziyarette yer alan isimler; AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı Aksoy, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Yaşar Kırkpınar, Eyyüp Kadir İnan ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan olarak dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Eyyüp Kadir İnan, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi İzmir Milletvekillerimiz Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı Aksoy, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Yaşar Kırpınar ve Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan ile birlikte ziyaret ettik. İzmir’imizin ihtiyaçlarını çok boyutlu bir çerçevede ele aldık. Sayın Bakanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

