İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Büyükşehir ve AK Parti cephesinden karşılıklı açıklamalar ve cevaplar gelmeye devam ederken, bir açıklama da AK Parti Menemen Meclis Üyesi Dİlaver Kişili'den geldi. AK Parti Menemen Meclis Üyesi Dilaver Kişili sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamayla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi.

"İşine geleni duymak istiyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Menemen Meclis Üyesi Dilaver Kişili, "İzmir'i yöneten CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilk halkasındaki ahali, gerçeği değil; işine geleni duymak istiyor. Kendileri adına üzgünüz ama; İzmir bize gerçekleri söylemek için yetki verdi! Susturmaya çalışsalar da, kışkırtsalar da bu şehrin derdini, çilesini anlatmaya devam edeceğiz..." ifadelerini kullandı.