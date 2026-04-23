Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Menemen’de 23 Nisan neşesi, sabahın erken saatlerinde başlayan resmi törenlerle ve miniklerin heyecanıyla adeta bütün Menemen'e yayıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara emanet ettiği bu günde, ilçe protokolü ve halk Cumhuriyet Meydanı’nda bir aradaydı.

Belediye koltuğuna minik öğrenci oturdu

Günün en renkli anlarından biri Menemen Belediyesi’nde meydana geldi. Geleneksel koltuk devri etkinliğinde, Tevfik Fikret İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Envar Selcan başkanlık makamına oturdu.

Resim sanatına olan düşkünlüğüyle dikkat çeken minik başkan, projelerini anlatırken çevresindekilerden tam not aldı.

Başkan Pehlivan çocuklara dair yatırımların aralıksız devam edeceğini söyledi

Minik meslektaşını ağırlayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, çocuklara dair yatırımların aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.

Pehlivan, MEBGEM eğitim merkezinden dijital destek içeriklerine, Türkiye’nin en geniş çocuk oyun köyünden spor komplekslerine uzanan her alanda genç neslin yanında olduklarını ifade etti.

Çocuklara gösterilen yardımın bir tercih değil, esas görev olduğunu hatırlatan Başkan Pehlivan, kırtasiye yardımları ve kurslarla eğitimi her daim en ön planda tutacaklarının altını çizdi.

"Evlatlarımızın ülkemizi gururlandıracağına inancım tamdır"

Başkan Aydın Pehlivan, 23 Nisan’ın yalnızca bir takvim günü değil, Türk milletinin bağımsızlık simgesi olduğunun altını çizdi.

Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan ederek dünyaya örnek bir vizyon aktardığını belirten Pehlivan, "Milli değerlerle büyüyen evlatlarımızın gelecekte bilimden sanata, ekonomiden spora kadar her alanda ülkemizi gururlandıracağına inancım tamdır" diyerek bütün çocukların bayramını kutladı.

Cumhuriyet Meydanı renkli anlara sahne oldu

Resmi törenlerin adresi ise her daim olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı’ydı. Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Zekeriya Tosun ve Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın katıldığı törende, ilçe protokolü eksiksiz katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Ağaoğlu Özer’in günün öneminden bahseden konuşmasıyla başlayan program, öğrencilerin gösterdiği performanslarla sürdü. Okunan şiirler ve Türkiye’nin dört bir yanından yapılan halk oyunları izleyenleri mest etti.