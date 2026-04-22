İzmir genelinde İzmir Valiliği tarafından dikkat çeken bir karara imza atıldı. Birçok kamu ve altyapı projesi için önemli bir karar alınmış oldu. İzmir Valiliği tarafından kentte devam eden bazı inşaat ve yıkım çalışmalarına haftanın 7 günü, günün 24 saati çalışma izni verildiği öğrenildi. Kararın ise İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu toplantısında ele alındığı belirtildi.

Mahalli Çevre Kurulu’ndan çıktı!

Toplantı, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu başkanlığında gerçekleştirilirken, kent genelinde devam eden projelerin hızlandırılması amacıyla çalışma saatlerinin genişletilmesi konusu ele alındı.

Gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, yapımı süren ve yıkım aşamasında olan çok sayıda projeye kesintisiz çalışma izni verilmesi kararı çıktı.

Büyükşehir projeleri de o listede!

İzin kapsamına, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen önemli yatırımların da dahil edildiği öğrenildi.

Bu projeler arasında; Çiğli’de devam eden toplu konut projesi, Karabağlar Uzundere’de sürdürülen kentsel dönüşüm etapları, Konak Halkapınar’da inşa edilen metro araç depolama tesisi, Alsancak Liman Bölgesi’nde yürütülen altyapı ve kanalizasyon çalışmaları yer aldı.

Eğitimden sağlığa çok sayıda proje!

Karar kapsamında yalnızca büyük ölçekli projelerin değil, eğitim ve sağlık alanındaki yapıların da yer aldığı ifade edildi.

Yıkım izni verilen bazı yapılar ise; Torbalı Muratbey’de bulunan Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar M.T.A. Lisesi lojmanı, Menemen Emiralem’deki sağlık ocağı lojmanı, Tire’deki çeşitli mahalle ilkokulları, Konak Talatpaşa Bulvarı’nda ağır hasarlı bina olarak öne çıktı.

Yeni yapım projeleri ise dikkat çekti. Bu projeler; Karabağlar’da 24 derslikli İTO Vakfı Süleyman Taştekin İlkokulu

Konak Güzelyalı’da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Bozyaka’da Emrullah Efendi İlkokulu, Beştepeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bornova’da Halil Atila İlkokulu ve özel lise kampüsü olarak dikkat çekti.

Konut ve altyapı yatırımları hızlanacak!

Kent genelinde konut üretimi ve altyapı yatırımları da izin kapsamına dahil edilmiş oldu. Çiğli’de yüzlerce konutluk projeler ile çevre düzenlemeleri dikkat çekti. .

Bunların dışında ise; Alsancak Liman Bölgesi yağmur suyu ve kanalizasyon hattı, yüksek gerilim yer altı kablo projeleri, metro ve ulaşım altyapı yatırımları gibi kritik çalışmaların da 24 saat esasına göre yürütüleceği öğrenildi.

