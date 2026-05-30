Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Merkez binasında hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Polis eşliğinde genel merkeze geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'te parti bahçesinde yapacağı konuşma öncesinde Ankara'da adeta bir lojistik savaşı yaşanıyor.

Pek çok il ve ilçeye Ankara’ya gitmek için otobüs lojistiği

Parti tabanının ve il teşkilatlarının büyük bir kısmının, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in Kızılay Güvenpark’taki alternatif buluşmasına yöneleceğini açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu kanadı alarm durumuna geçti. Genel Merkez bahçesindeki hitabın sönük kalmaması ve kamuoyuna güçlü bir "geri dönüş" mesajı verilmesi amacıyla Anadolu'nun pek çok noktasından örgütlenen otobüslerin sabahın erken saatlerinde Ankara’ya giriş yaptığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu destekçisi CHP’li eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın sosyal medyada paylaştığı otobüs görüntülerinin ardından, Özgür Özel destekçileri de sosyal medya üzerinden karşı atağa geçti. Özel’e yakın kaynaklar, " gerçek örgüt iradesi Güvenpark’ta olacak" paylaşımlarında bulundu. İki liderin aynı saatteki eş zamanlı programları, CHP içindeki çift başlılık krizinin meydanlara nasıl yansıyacağını gözler önüne serecek.