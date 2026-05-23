Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kurban Bayramı öncesinde Kemeraltı Çarşısı’nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Tarihi çarşıdaki ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Mutlu, hem bayram öncesi yaşanan hareketliliğe vurgu yaptı hem de sanat duraklarını ziyaret ettiğini ifade etti.

Bayram hareketliliği!

Başkan Mutlu, Kurban Bayramı öncesinde tarihi çarşının yoğun atmosferinde esnaf ve yurttaşlarla görüşmelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Mutlu, Kemeraltı’nın sosyal ve kültürel dokusuna dikkat çekti.

Paylaşımında çarşıdaki sıcak atmosfere vurgu yapan Mutlu, “Samimi sohbetlerin sıcaklığında buluştuk, içten gülümsemelerle bağlarımızı güçlendirdik” dedi.

Sanat duraklarına da ziyaret!

Kemeraltı programı çerçevesinde sanat merkezlerine de ziyarette bulunan Başkan Mutlu, Kemeraltı Şenliği etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan sanat noktalarını ziyaret etti.

Mutlu’nun ziyaret ettiği adresler arasında Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi, Eskiiz Sanat Galerisi ve Yolo Art & Lounge bulundu.

Mutlu sergileri incelerken, sanatla iç içe geçen ziyaretin kendileri için ilham verici bir mola olduğunu ifade etti.

“Hayatımızdan eksik olmasın”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, paylaşımını bayram mesajıyla noktaladı. Mutlu, “Bayram bereketinin çarşımızdan, sanatın ve neşenin hayatımızdan eksik olmaması dileğiyle” dedi.