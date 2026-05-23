İzmir’in Menderes ilçesinde görev esnasında yüksekten düşerek vadide mahsur kalan jandarma personeli, ekiplerin yapmış olduğu operasyon sonucunda kurtarıldı. Yaralı olarak bulunduğu bölgeden kurtarılan personel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

Kırsal alanda çalışma sırasında kaza!

Olay, Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli Mahallesi kırsalında gerçekleşti. Bölgede görev yapan 31 yaşındaki jandarma personeli U.A., çalışma gerçekleştirdiği esnada dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Engebeli arazi nedeniyle bulunduğu noktadan kendi imkanlarıyla kurtulamayan personelin vadide mahsur kaldığı ifade edildi.

AFAD ve Jandarma ekiplerinde yoğun çalışma!

İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri intikal etti. Zorlu arazi şartlarında yürütülen kurtarma çalışmaları neticesinde yaralı personelin bulunduğu noktaya ulaşıldığı öğrenildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan U.A.’ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Hastaneye götürüldü!

Yaralı jandarma personeli daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yetkililer, U.A.’nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ise ifade edildi.

