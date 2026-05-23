Son Mühür- Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği (USKD), aylık üye toplantısında sürdürülebilir tarım, iklim krizi ve kaliteli gıdaya erişim konularını gündeme taşıdı. Alsancak Küçük Kulüp’te gerçekleştirilen toplantının konuğu Unique Biyoteknoloji Kurucu Ortağı Prof. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan USKD Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Alkan, sürdürülebilir kalkınmanın temelinde kadınların güçlenmesinin yer aldığını belirterek, iklim krizi ve su kaynaklarının korunmasının artık tüm dünyanın ortak sorumluluğu haline geldiğini söyledi.



USKD olarak bu yıl özellikle iklim ve su temalarına odaklandıklarını kaydeden Alkan, “Kadının gerçek potansiyelinin ortaya çıkmadığı toplumlarda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanamayacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir tarım; yalnızca gıda üretimi değil, kadın emeğinin güçlenmesi, yerel kalkınma, iklim direnci ve gelecek nesillerin yaşam hakkı açısından da stratejik bir alan. Toprağı koruyan her adım aslında geleceği koruyan bir adımdır” dedi. Tarım ve tarıma dayalı sektörlerin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Alkan, toplantıya katkı sunan Prof. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin, Seda Burçak Albayram ve İletişim Stratejileri Uzmanı Dr. Cengiz Üzün’e teşekkür etti.





Sürdürülebilirlik En Temel İlkemiz

Kuraklık ve iklim değişikliğinin tarımsal üretimde ciddi verim kayıplarına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin ise, geliştirdikleri biyoteknolojik çözümlerle çevresel stresin etkilerini azaltmayı hedeflediklerini söyledi.



Unique BioTech’in, kuraklık, su kıtlığı ve toprak bozulmasına çözüm üretme hedefiyle kurulduğunu anlatan Zengin, “Akademik bilgi birikimimizi girişimcilik ruhuyla birleştirerek bilimi toprağa, insana ve geleceğe taşıyan bir yapı oluşturduk. Kadın girişimciler olarak atıkları değere dönüştüren, verimliliği artıran ve çevre dostu çözümler geliştiren bir derin teknoloji firmasıyız. Amacımız yalnızca ürün geliştirmek değil; bilim, sürdürülebilirlik ve kadın liderliğinin buluştuğu ilham veren bir başarı hikâyesi ortaya koymak” diye konuştu.



Tamamen Doğal ve Kalıntı Bırakmayan Ürün

Bitkilerin çevresel stres nedeniyle yüzde 50’ye varan verim kayıpları yaşayabildiğini belirten Prof. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin, geliştirdikleri “Prolisin” adlı biyostimülant ürün hakkında şu bilgileri verdi: “Deri atıklarını aminoasitlerine kadar parçalayarak tamamen doğal içerikli ve kalıntı bırakmayan bir ürün geliştirdik. Ziraat fakülteleriyle birlikte yaptığımız çalışmalarda pamuk, domates, biber ve salatalık gibi ürünlerde verim, kalite ve dayanıklılığın arttığını gözlemledik. Aynı zamanda su tasarrufuna da katkı sağladığını gördük. Hedefimiz, ülkemizin adını dünya çapında duyuracak sürdürülebilir çözümler geliştirmek”



Zengin ayrıca, tarım sektörünün yanı sıra; temiz içerikli doğal çamaşır deterjanı ve kozmetik ürünler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Toplantının sonunda USKD Başkanı Ayla Alkan, sürdürülebilir tarımın yalnızca üretim modeli değil; iklim direnci, kadın emeği ve gelecek nesiller için stratejik bir dönüşüm alanı olduğunu vurgulayarak, Prof. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin ve Seda Burçak Albayram’a, İzmir ile özdeşleşen selluka çiçeği dikim sertifikası sundu.