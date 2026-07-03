Son Mühür- İzmir'in Bornova ilçesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kent Bostanları projesi kapsamında Altındağ Kent Bostanı'na Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ziyarette bulundu.

Atıl alanları üretime kazandırarak kadın emeğini destekleyen projede, salçalık domatesten börülceye kadar uzanan geniş bir yelpazede ilk ürünler toplanmaya başlandı.

Kadınlar için hem üretim hem de sosyal yaşam alanı

Altındağ Kent Bostanı, Bornovalı kadınlar için yalnızca maddi bir destek alanı olmaktan çıkıp aynı zamanda güçlü komşuluk ilişkilerinin kurulduğu bir sosyal yaşam merkezine dönüştü. Hayatlarında ilk kez toprakla buluşmanın ve kendi yetiştirdikleri lezzetli ürünleri paylaşmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, ücretsiz tahsis edilen parsellerde üretim sağlıyorlar.

Bostanda yazlık sebze yetiştiren üretici kadınların görüşleri şöyle:

Üretici kadınlar mutlu: "Hayatımızda bir ilk"

Seval Hocaoğlu(52): "İki çeşit domates var; salçalık domates ve yerli domates. Biber var, patlıcan ve börülce var. Benim bu sene ilk hasadım olacak. İlk kez geldim ve gayet de güzel geçti. Daha önce hiç böyle bir bahçeye ekim yapmadım, hayatımda bir ilk. Başkanımız sayesinde güzel bir vakit geçirdik. Biz çok memnunuz. Bizim için sağladığı bu imkandan dolayı başkanımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah devamı da gelir. Burada güzel dostluklar kurduk. Hiç tanımadığım kişilerle samimi olduk."

Ayşe Öymen(68): "Domates, biber, patlıcan, börülce ektik. Ben birkaç gün önce domatesleri, patlıcanları topladım, yemeye başladık. Çok lezzetli, insanın kendi ektiği gibi yok. Burada arkadaşlarımızla güzel dostluklar kurduk. Yetiştirdiğim ürünlerden komşularıma, kardeşlerime de verdim. Burada çalışanlar da bizimle çok ilgileniyorlar. Belediye başkanımıza, Bornova Belediyesi’ne bu imkan için çok teşekkür ederim."

Nevin Kahveci(66): "Geçen sene de buradan çok mahsul aldık. Bu sene de yine mahsullerimizi toplamaya başladık ve komşularıma dağıttım. Ben toprakla uğraşmasını çok seviyorum. Burada da çok mutluyum. Ben zaten kendi biber fidemi yetiştiriyorum ama iki senedir burada ekiyorum. Kendi yaptığının tadı bir değişik, daha lezzetli oluyor. Hazıra hiç benzemiyor. Başkanımıza bu imkanlar için çok teşekkür ederim."

"Kadın emeğiyle Bornova daha bereketli, daha güçlü olacak"

Ziyaret sırasında projenin önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, görüşlerini şu sözlerle özetledi:

"Kent Bostanları ile kadınlarımız hem doğayla bağ kuruyor hem de dayanışma içinde üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Amacımız, Bornova'da bostanı olmayan mahalle bırakmamak ve her vatandaşımızın toprağa dokunabilmesini sağlamak. Kadın emeğiyle Bornova daha bereketli, daha güçlü olacak."