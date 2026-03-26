Son Mühür- Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, LPG ithalatının büyük bölümünü bu güzergâhtan sağlayan Hindistan’ı doğrudan etkiledi.

Ülkenin ithal ettiği LPG’nin yaklaşık yüzde 90’ının bu hat üzerinden taşınması, krizin etkisini daha da derinleştirdi.

28 Şubat’ta başlayan saldırıların ardından bölgede deniz taşımacılığının neredeyse durma noktasına gelmesiyle, Hindistan’a ait çok sayıda tanker ve yük gemisi bölgede mahsur kaldı. Tedarik zincirindeki bu kırılma, kısa sürede ülke genelinde gaz kıtlığına yol açtı.

Panik alımları krizi derinleştirdi

Gaz arzındaki kesintiye tüketicilerin panik alımları da eklenince, kriz daha da büyüdü. LPG fiyatları hızla yükselirken, birçok bölgede tüp kuyrukları oluştu. Akaryakıt istasyonlarında da benzer yoğunluklar yaşandı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre bazı eyaletlerde alternatif yakıt olarak odun kullanımında artış gözlenirken, gübre satışlarında da ciddi yükseliş kaydedildi.

Hükümetten “tedarik güvencesi” açıklaması

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaşanan gelişmeler üzerine bakanlarla acil toplantı gerçekleştirdi. Modi, parlamentoda yaptığı açıklamada hükümetin enerji arzını güvence altına almak için yoğun çaba harcadığını belirterek, “Ailelerin mümkün olan en az sıkıntıyı yaşaması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümet, hanelerde gaz sıkıntısını azaltmak amacıyla sanayiye verilen gazda kesintiye giderken, rafinerilere LPG üretimini artırma talimatı verdi. Ayrıca hastaneler ve eğitim kurumlarına tedarikte öncelik tanındı.

Sanayi üretimi durma noktasına geldi

Enerji arzındaki daralma, sanayi sektörünü doğrudan etkiledi. Özellikle Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentinde, dünyanın önemli seramik üretim merkezlerinden biri olan bölgede yüzlerce fabrikanın en az üç hafta süreyle faaliyetlerini askıya alma kararı aldığı bildirildi.

Mumbai’de restoranların beşte biri kapandı

Krizin en görünür etkilerinden biri hizmet sektöründe yaşandı. Ülkenin finans merkezi Mumbai’de otel ve restoranların yaklaşık yüzde 20’si kapandı ya da faaliyetlerini sınırlandırdı.

Restoran işletmecileri, mutfak gazı temin edemedikleri için menülerini daraltmak zorunda kalırken, uzun pişirme süresi gerektiren yemekler birçok işletmede kaldırıldı. Sektör temsilcileri, durumun “kritik” seviyeye ulaştığını ifade ediyor.

Ekonomik baskı can aldı

Gaz krizinin bireysel dramlara da yol açtığı belirtildi. Karnataka eyaletine bağlı Belgaum kentinde, günlerce kapalı kalan otelinin ardından borç yükü artan bir işletmecinin intihar ettiği bildirildi.

Yoksul kesim üzerindeki baskı artıyor

Artan enerji fiyatları ve karaborsa riski, özellikle dar gelirli kesimleri derinden etkiledi. Sokak yemeklerinin fiyatlarının yükselmesi ve LPG’ye erişimde yaşanan zorluklar, milyonlarca insan için yaşam maliyetini daha da ağırlaştırdı.

Bölgesel etki: Güney Asya da risk altında

Krizin etkileri yalnızca Hindistan’la sınırlı kalmadı. Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka gibi ülkeler de enerji arzındaki dalgalanmalardan etkilenirken, bölgenin jeopolitik gelişmelere karşı kırılganlığı bir kez daha ortaya çıktı.

İran’dan LPG ithalatı yeniden başladı

Krizin etkisini azaltmak isteyen Hindistan, yıllar sonra İran’dan yeniden LPG alımına başladı. ABD’nin İran enerji ürünlerine yönelik yaptırımları geçici olarak esnetmesinin ardından, İran menşeli LPG taşıyan bir tankerin kısa süre içinde Hindistan’a ulaşması bekleniyor.