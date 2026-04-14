Son Mühür- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin başrolünde olduğu bankamatik personel skandalının artçı sarsıntıları sürüyor.

Ömer Eşki'nin kamu zararı ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla hakim karşısına çıkıp yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldığı bankamatik personel tartışmalarında bu kez adres Buca ve CHP İzmir il yönetimi oldu.

40'ın üzerinde bankamatikçi...



AK Parti Buca Grup Başkanvekili Veli Balyemez geçtiğimiz Mart ayı meclis toplantısında,

''Aralarında CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, görevden alınan CHP Buca İlçe eski Başkanı Çağdaş Kaya'nın şoförü Erdi Kutlu, eski il yöneticisi Fikret Yıldız, Şenol Aslanoğlu döneminde il başkan yardımcısı Gülşen Karataş Şişbacak, Sevgi Kazankaya, Şule Can, eski ilçe yöneticisi Ali Cem Kaya'nın da aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde kişinin Buca Belediyesi'nde işe gelmeden maaş alan bankamatik personel olduğunu duyurmuştu.

AK Parti Buca Grup Başkanvekili Veli Balyemez, bir kez daha Buca'da bankamatik personel gerçeğine dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Balyemez'in radarına takılan isim CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yönetiminde yer alan Burçin Şahin Ekici ve il binasında görev yapan Aslan Çelik isimli kişilerdi.

Zahide Kurun'a verilenler kamu zararı değil mi?



''Bundan iki ay evvel Kadın Kolları il Başkanı Zahide Kurun'un ve eski il yöneticilerinin bankamatik personel olduğunu ortaya koydum. Ardından ne oldu? Zahide Kurun'un iş akdi feshedildi. Peki sayın başkan Görkem Duman, Zahide Kurun'un şu ana kadar aldığı maaşı rücu ettiniz mi? Bu kamu zararı değil mi? Bu zararı kim ödeyecek?'' diye soran Veli Balyemez,

''Yine yetmedi, şu an CHP İl Başkanlığı sekretaryasında görev alan Burçin Şahin Ekici 2023'de Buca Belediyesi'nin Buca-Mar şirketinde iş başı yapmış, uzun yıllardan bu yana da CHP il yönetiminde sekreter olarak görev yapıyor.

Yine yetmedi, Aslan Çelik adlı vatandaş Buca-Mar personeli ama sizin il binanızda görev yapmakta'' hatırlatmasında bulundu.

Yüzünüz bir gram kızarır mı?



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyup Kadir İnan'a yönelik sözlerine göndermede bulunan Balyemez,

''Sayın Cemil Tugay, AK Parti Genl Sekreterimiz Eyyup Kadir İnan'a yönelik olarak ''Sizin kirli çamaşırlarınızı ortaya koyacağız'' derken şimdi bu kadar ortaya çıkmış kirli çamaşırı ne yapacaksınız? Halkımızın tabiriyle, ''Acep bir gram yüzünüz kızarır mı?'' diye sordu.



Belediyeleri arpalığa çevirmişsiniz...



''CHP İzmir İl Başkanı Sayın Çağatay Güç, il kadın kolları başkanınız bankamatikçi, sekreteriniz bankamatikçi, personeliniz bankamatikçi, bu saatten sonra hak, hukuk, adalet gibi içini dolduramayacağınız kavramlardan lütfen bahsetmeyiniz'' ifadelerine yer veren Veli Balyemez,

''Güzel İzmir'in belediyelerini arpalığa çevirdiniz. Kamu kaynaklarıyla siyasi kadrolarınızı beslediniz. Böylelikle gerçek emekçilerin maaşlarını ödemeyerek onları mağdur ettiniz. Yine SGK ve vergi borçlarını ödemeyerek Buca halkını manipülatif eylemlerinizle yanılttınız. CHP kadroları belediyelerde birer kambur haline gelmiş durumda. Günü geldiğinde eminim ki halk bu kamburları da söküp atacaktır.



Çağatay Güç ve Görkem Duman'a istifa çağrısı...



Başta CHP İl Başkanı Çağatay Güç'ü ve yapay zekaya sorularak belediye başkanı yapılan Görkem Duman'ı buradan istifaya davet ediyorum. Kamu kaynaklarını har vurup harman savurmanıza artık yeter diyoruz'' mesajı verdi.