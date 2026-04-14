İzmir'de hemen hemen her gün dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir gelişme de, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi'nde yaşandı. Ege Üniversitesi Metro Durağı ile kampüs turnikeleri arasındaki alanda meydana gelen olay, yürekleri ağızlara getirdi.

Öğrenci grupları arasında palalı kavga!

Edinilen bilgilere ve iddialara göre, Ege Üniversitesi'nde bildiri dağıtan öğrenci sendikası üyeleri ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, istenmeyen görüntüler de beraberinde geldi. Çıkan kavgada bazı kişilerin pala kullandığı görülürken, o esnada orada bulunan diğer öğrenciler büyük panik ve korku yaşadı.

2 yaralı!

Yaşanan kavganın ardından 2 öğrencinin yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili olarak ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi.