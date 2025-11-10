Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma her geçen gün daha da derinleşmeye devam ederken, gözaltına alınan 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bu sabah adliyeye sevk edilmişti.

Tutuklama talebiyle sevk edildiler!

6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla 17 hakem ve Murat Özkaya, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla da Umut Eken tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişlerdi. Yeni bir gelişme yaşandı.

Eyüpspor Başkanı tutuklandı!

Gelen bilgilere göre Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanan diğer isimlerin ise; Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı olduğu öğrenildi.