İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” üzerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış, yüz milyonlarca liralık malvarlığına el konulmuş ve çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Süreç genişleyerek devam ediyor.

Şirket yönetimi ve birim çalışanlarına yönelik şüpheler güçlendi

Soruşturmada, yalnızca üst yönetimin değil şirketin farklı bölümlerinde görev yapan çok sayıda personelin de yasa dışı faaliyetlerde rol aldığına yönelik ciddi bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri biriminde çalışan personeller, risk yönetimi ve iç denetim ekipleri, yazılım geliştiriciler, finans ve muhasebe yöneticilerinin “pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” sürecine iştirak ettiğine dair delillerin güçlendiği ifade edildi.

11 kişi hakkında gözaltı kararı

Savcılık, toplam 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verdiğini duyurdu.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik de adımlar atıldı. 2 konut, 2 arsa ve 3 araç olmak üzere toplamda 72 milyon TL değerindeki varlıklara el konulduğu açıklandı.

402 milyon liralık malvarlığına el konulmuştu

Daha önce alınan kararla Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış ve 402 milyon TL’lik malvarlığına tedbir getirilmişti. Bu operasyonun, yasa dışı bahis ve finansal suçlarla mücadelede Türkiye’de yürütülen en büyük adli süreçlerden biri olduğu belirtiliyor.

Savcılıktan kararlılık vurgusu

Yapılan resmi açıklamada soruşturmanın çok yönlü bir şekilde sürdüğü ifade edilerek şu mesaj verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

4 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrol altında

Soruşturmada son aşamada 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Bunun yanı sıra 5 kişi hakkında imza yükümlülüğü ve yurtdışı çıkış yasağı içeren adli kontrol kararı verildi.

Aynı dosya kapsamında daha önce de 6 kişi hakkında adli kontrol uygulanmıştı. Böylece süreçte adli kontrol tedbiri altındaki kişi sayısı 11’e yükseldi.

Soruşturma genişlemeye devam ediyor

Savcılık kaynakları, dijital izler, finansal hareketler ve şirket içi veri akışlarının teknik analizinin sürdüğünü belirtiyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltı kararları ve ilave tedbirlerle genişleyebileceği ifade ediliyor.