İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen ve kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen kapsamlı soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Operasyonun kapsamı ve gözaltına alınan isimler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon gibi 13 farklı ilde operasyon düzenledi. Başsavcılığın kararıyla hakemler, kulüp yöneticileri ve manipülatif paylaşımlar yapan kişiler dahil toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Başkanı Fatih Saraç (emniyetten serbest bırakıldı) ve aralarında Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın gibi isimlerin bulunduğu 17 hakem yer aldı. Ayrıca, yurt dışında bulunduğu için yakalanamayan Turgay Ciner hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunuyordu. Soruşturma sürecinde sosyal medyada yanıltıcı bilgi yayan Umut Eken ise Almanya’dan yurda girişi sırasında İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Suçlamaların odağında "Görevi kötüye kullanma" ve "Müsabaka sonucunu etkileme" var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı var" şeklindeki ihbar niteliğindeki açıklamasıyla başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık, hakemlerin kamu görevlisi sıfatıyla görev gereklerine aykırı davranışlarının, bahis gelirlerinin yasal gelirleriyle karşılaştırılarak incelendiğini kaydetti. İlk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Kulüp başkanı M.Ö., eski sahip Turgay Ciner ve eski başkan Mehmet Fatih Saraç hakkında da aynı kanun maddesinden işlem yapıldığı bildirildi. Şu an sulh ceza hakimliğinde sorgu işlemlerinin başlaması beklenen 19 şüphelinin akıbeti merak konusu oldu.