Bolu’nun güneyindeki Kıbrıscık ilçesi, merkez nüfusunun 2 binin altına inmesi nedeniyle köy statüsüne düşme riskiyle karşı karşıya kaldı. İlçenin varlığını korumak amacıyla düzenlenen dayanışma etkinliğinde 600 kişilik salonun büyük ölçüde boş kalması, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’i derinden üzdü ve Başkan Tekemen, yılbaşına kadar sürenin azaldığını belirterek gözleri dolan bir çağrı yaptı.

Dayanışma Günü’nde beklenen ilgi görülmedi

Kıbrıscık’ın ilçe statüsünü kaybetme tehlikesine karşı Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde "Kıbrıscık’a Sahip Çıkalım Dayanışma Günü" etkinliği organize edildi. Etkinlikte, aslen Kıbrıscıklı olup Bolu’da ikamet eden vatandaşlardan adreslerini ilçeye taşımaları talep edildi. Ancak salonun önemli bir bölümünün boş kalması, Başkan Emin Tekemen’in duygularını kontrol etmekte zorlanmasına neden oldu.

"Yılbaşına kadar çözmeliyiz, yoksa ilçemiz gidiyor"

Sesi titreyerek konuşan Başkan Tekemen, acil çözüm gerektiren bu durum için son tarihin yılbaşı olduğunu vurguladı. "Eğer yılbaşına kadar bu hayati problemi çözemezsek, ne yazık ki ilçemiz elimizden gidecek. İş işten geçtikten sonra bu meseleye sahip çıkılmaz. Ortak kırmızı çizgimiz olan Kıbrıscık’ımızın ayakta kalması için tüm siyasi ve sivil dinamiklerle birlik olduk," ifadelerini kullandı. Tekemen, çabalar sonucunda nüfusun 1025'ten 1430’a ulaştığını, ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Başkan Tekemen, hedefe ulaşmak için hemşehrilerine büyük görev düştüğünü ifade etti. "İlçeyi kaybetmiş son belediye başkanı olmak istemiyorum," diyerek duygusal yoğunluğunu dile getiren Tekemen, Bolu'dan 350-400 nüfusun ikamet taşımasıyla hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. Salonun boş kalmasından duyduğu üzüntüyü gizlemeyen Başkan, bu üzüntüsüne rağmen umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.