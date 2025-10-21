Son Mühür/Merve Turan- ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ iddianamesinde, Beşiktaş Belediyesi’nden 200 bin TL aldığı öne sürülen gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mengü paylaşımında, “Rıza Akpolat iddianamesinde adım, 200 bin TL aldığım iddiasıyla geçiyor. Seçim döneminde yayınımıza konuk olan Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper’i de o dönemde ağırladık.

O halde Toper’e de sorun; yayın için herhangi bir ödeme alıp almadığımızı kendisi de doğrulayabilir. Daha önce iktidarı destekleyen isimler de bazı mekanlara gidip içerik paylaştı ve bedava gittiler. Belediyelerin PR’ını yapan kişileri saymıyorum bile. Vicdan, vicdan, vicdan…” ifadelerine yer verdi.

Eski Başkan Adayı Serkan Toper’den yanıt

Mengü’nün “Madem öyle Toper’e de sorun, yayın için para almış mıyız almamış mıyız?” sözleri üzerine eski MHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper’den açıklama geldi.

Toper, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Doğru. Hayvan hakları konulu davetle katıldım ve benden herhangi bir ücret talep edilmedi. Beni ilgilendiren kısmı yanıtlamış olayım” dedi. Mengü de Toper’in açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden kendisine teşekkür etti.