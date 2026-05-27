İsrail siyasetinin ve yargısının merkezinde yer alan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasında bugün kritik bir gelişme yaşandı. İsrail basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre, Netanyahu’nun avukatlığını üstlenen Amit Hadad, bugün hakim karşısına çıkması planlanan müvekkilinin duruşmasının ertelenmesi talebiyle sabah saatlerinde resmi olarak mahkemeye başvurdu.

Savunma makamı tarafından mahkeme heyetine sunulan dilekçede erteleme gerekçesi olarak, Netanyahu'nun ülkenin içinde bulunduğu hassas durum nedeniyle gece geç saatlere kadar kesintisiz olarak üst düzey güvenlik toplantılarına katılması ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de oldukça yoğun bir resmi programının bulunması gösterildi.

Netanyahu'nun yoğun mesaisi davayı iptal ettirdi

Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, ilk aşamada duruşma takviminde esnekliğe giderek oturumu gün içinde kısmi olarak erteleme kararı aldı. Ancak Başbakan Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın, müvekkilinin devlet işleri ve kritik günlük programına ilişkin mahkemeye daha detaylı ek belgeler ve bilgiler sunmasının ardından süreç tamamen değişti.

Yapılan ikinci değerlendirmede, Netanyahu'nun mevcut yoğunluğunun duruşmaya katılmasına imkan tanımayacağına hükmeden mahkeme, bugünkü kritik celsenin tamamen iptal edilmesine ve ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Uluslararası kamuoyunun da yakından takip ettiği bu iptal kararı, İsrail muhalefeti tarafından davanın bilinçli olarak uzatıldığı gerekçesiyle tepkiyle karşılanırken, davanın yeni duruşma takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.