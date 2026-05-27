Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bayram sabahı büyük bir trajediye sahne oldu. Kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlık yapan 54 yaşındaki ilçe esnafı Selahattin Şener, kesim sırasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Şener, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Kesim alanında aniden fenalaştı

Olay, Akçaabat ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede esnaflık yapan Selahattin Şener, kurbanını kesmeye başladığı esnada birdenbire rahatsızlandı. Şener'in fenalaşarak yere düştüğünü gören yakınları büyük panik yaşadı.

Çevredeki vatandaşlar zaman kaybetmeden acil yardım hattını aradı. İhbar üzerine adrese çok hızlı bir şekilde sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanedeki müdahale yetersiz kaldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Şener’e ilk müdahaleyi kesim alanında yaptı. Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan talihsiz esnafın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hastanede doktorlar Şener'i kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Uzun süren kalp masajı ve canlandırma çabaları ne yazık ki sonuç vermedi. Şener, hayata gözlerini yumdu. Ailesi sinir krizleri geçirdi.

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak

Bayram günü gelen bu ani ölüm haberi, hem Meşeli Mahallesi sakinlerini hem de ilçedeki esnaf arkadaşlarını yasa boğdu. Selahattin Şener’in cansız bedeni, hastane işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakınlarından alınan bilgiye göre, talihsiz esnafın cenazesi yarın Akçaabat'ta düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

