Bolu-Bilecik kara yolunda kdedilen vahşet görüntüsü, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hareket halindeki bir süt toplama aracının arkasına bacaklarından bağlanarak canlı canlı sarkıtılan kurbanlık hayvan, kilometrelerce bu şekilde taşındı. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, sürücüye toplam 31 bin lira para cezası kesti.

Kilometrelerce bu şekilde ilerledi

Olay, saat 19.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Karataş köyü yolu üzerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir sürücü, 14 AAY 104 plakalı süt toplama aracına yüklediği kurbanlık hayvanı akılalmaz bir yöntemle taşımaya çalıştı. Hayvanın bacaklarını bağlayan sürücü, kurbanlığı kasanın arkasından dışarıya doğru sarkıttı.

Yoldan geçen diğer sürücüler gözlerine inanamadı. Araçtaki bir vatandaş, o vicdan sızlatan anları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medya ayaklandı, ekipler harekete geçti

Görüntülerin internette yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı sürücüye sert tepki gösterdi. Gelen şikayetler ve paylaşımlar üzerine Bolu emniyeti ile tarım müdürlüğü ekipleri zaman kaybetmeden geniş çaplı bir inceleme başlattı. Plakadan yola çıkan ekipler, sürücünün kimliğini ve adresini kısa sürede belirledi. Sürücü kıskıvrak yakalandı.

Hukuki süreç çok hızlı işletildi. İlgili kurumlar sürücüye acımadı.

Hem trafikten hem hayvan haklarından ceza

Gözaltına alınan veya hakkında işlem yapılan sürücüye iki ayrı kurumdan ceza yağdı. Bölge trafik ekipleri, trafik kurallarını altüst eden ve taşıma güvenliğini açıkça tehlikeye atan sürücüye 26 bin lira idari para cezası kesti.

Cezanın boyutu bununla da sınırlı kalmadı. Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de devreye girerek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu ihlal etmekten sürücüye 5 bin lira daha fatura çıkardı. Böylece kurbanlığa eziyet eden sürücünün dikkatsizliği ve acımasızlığı toplamda 31 bin liraya mal oldu.