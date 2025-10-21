Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın üst düzey yöneticileri, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) yeni Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ı tebrik etmek ve yeni döneme dair istişarelerde bulunmak üzere peş peşe ziyaretler gerçekleştirdi. Bu temaslar, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi mesajını verdi.

Başkan Duran’dan Çay’a başarı dileği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, BİK Genel Müdürlüğü görevine yeni atanan Abdulkadir Çay’ı makamında ağırladı. Kabul sırasında, Prof. Dr. Duran, Abdulkadir Çay’ı yeni ve önemli görevi dolayısıyla kutlayarak, çalışmalarında üstün başarılar temenni etti.

Görüşme sonunda Duran’a nazik kabulleri ve destekleri için şükranlarını sunan Genel Müdür Çay, kurumun vizyonuna dair önemli bir taahhütte bulundu. Çay, “Devraldığımız bu kıymetli görevi ve bayrağı, İletişim Başkanımızın belirlediği vizyon doğrultusunda daha ileri seviyelere taşımak için azami gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Pirinççi'den "Hayırlı olsun" teması

İletişim Başkanlığı’ndaki bir diğer önemli ziyaret ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi tarafından gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Pirinççi, Abdulkadir Çay’a makamında bir "hayırlı olsun" ziyareti yaparak iyi dileklerini iletti.

Gerçekleşen verimli görüşmede Ferhat Pirinççi, Genel Müdür Çay’a yeni vazifesinde başarı dileklerini sunarken, Basın İlan Kurumu’nun önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler ve yürüteceği faaliyetler hakkında detaylı istişarelerde bulunuldu.