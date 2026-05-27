Son Mühür - CHP'de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan kurultay tartışmaları yeni açıklamalarla yeniden gündemin odağına yerleşti. Yeniden genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay sürecine ilişkin sözleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın sert tepkisine neden oldu.

Ankara’da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, kurultay tarihine ilişkin kararın yalnızca kendisine bağlı olmadığını belirterek, sürecin hukukçularla birlikte değerlendirildiğini söyledi. Yargı kararlarına uyulması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Yetki tamamen bende olsa kurultayı hemen yapardım” mesajını verdi.

Kurultayın ancak hukuki zeminde gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, tedbir kararının kaldırılmasının ardından parti içinde yeni kurultay sürecinin başlatılacağını dile getirdi.

Başarır ateş püskürdü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına ilk sert tepki, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi. Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ““Kimin elinde peki! Partiyi kimlerin eline verdiniz; AKP yargısının! Bu utanç verici bir itiraftır” ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Başarır’ın açıklamaları, CHP içindeki kurultay tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

'Kılıçdaroğlu ihraç edecek' iddiası

CHP kulislerinde son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı milletvekilleri hakkında disiplin ve ihraç süreci başlatacağı yönündeki iddialar konuşuluyordu. Bazı kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu’nun, kurultay çağrıları nedeniyle Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan hakkında ihraç talebinde bulunacağı öne sürüldü. Ayrıca Özgür Özel dahil bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceği iddiaları da gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu ise bugün yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bunları “dedikodu” olarak değerlendirdi. Parti yönetiminin hukuk çerçevesinde ve ciddiyetle yürütülmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ihraç süreçlerinin keyfi biçimde işletilemeyeceğini ifade etti.

Özgür Özel ne dedi?

Özgür Özel ise kurultayın yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel bulunmadığını savundu. Özel, olağan ya da olağanüstü kurultayın yeni bir kurucu süreç anlamına geldiğini belirterek, tedbir kararının kurultaya mani olmadığını ve 45 gün içinde sürecin işletilebilmesi için birden fazla yöntem bulunduğunu söyledi.