İspanya’da polis ekiplerinin, yolsuzluk soruşturması kapsamında iktidardaki İspanya Sosyalist İşçi Partisi genel merkezinde arama yaptığı öğrenildi.
Ayrıntı verilmedi
İspanya basınında yer alan haberlere göre polis ekipleri, Başbakan Pedro Sánchez’e yakın isimlere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında iktidardaki İspanya Sosyalist İşçi Partisi genel merkezinde arama gerçekleştirdi. Polis sözcüsü, ekiplerin binaya giriş yaptığını doğrularken, soruşturmanın gizlilik kararı nedeniyle detay paylaşılmayacağını açıkladı.
Yolsuzluk iddiaları
İddiaların odağında, partiyle bağlantılı olduğu öne sürülen yasa dışı bir finansman sistemi yer alıyor. Savcılık ile güvenlik birimlerinin, bazı mali hareketleri uzun süredir detaylı şekilde incelediği ifade ediliyor.
Sanchez Vatikan ziyaretinde
Polis operasyonu sırasında Pedro Sánchez’in yurt dışında olduğu bildirildi. Sanchez’in Vatikan ziyareti kapsamında Roma’da bulunduğu ve Papa Leo ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi.