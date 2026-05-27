Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkese rağmen silahlar susmuyor. İsrail Ordusu (IDF), Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın tepe koltuğuna henüz geçen hafta oturan Muhammed Odeh’in düzenlenen son hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti. Sıcak bölgeden gelen bilgilere göre operasyon dün gerçekleşti.

Eşi ve oğlu da aynı binadaydı

İsrail’in bu hamlesi uluslararası ajanslarda geniş yankı uyandırdı. İngiliz haber ajansı Reuters, Odeh’in ölüm haberini aile yakınlarına dayandırarak abonelerine servis etti. İsmini açıklamayan bir akrabası, Kassam Komutanı Muhammed Odeh’in saldırı anında yalnız olmadığını belirtti.

Odeh ile birlikte eşi ve oğlu da bombardımanın hedefi olan binada hayatını kaybetti. Cenaze töreninin bugün öğle namazını müteakip Gazze Şehri’nde yapılacağı öğrenildi. Sokaklarda büyük öfke var.

Göreve başlayalı henüz bir hafta olmuştu

Suikastın perde arkasını ise Tel Aviv yönetiminden gelen ortak açıklama aydınlattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla Odeh'in gizlendiği binanın tam isabetle vurulduğunu ilan etti.

İsrail kanadının paylaştığı rapora göre Muhammed Odeh sıradan bir isim değil. Kendisi daha önce Hamas istihbarat ağının liderliğini yürütüyordu. Üstelik henüz geçtiğimiz hafta, bir diğer kritik figür olan İzzeddin el-Haddad’ın yerine İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı olarak atanmıştı. Koltuktaki ömrü çok kısa sürdü.

