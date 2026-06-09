Aydın ile İzmir arasında yer alan dağlık bölgelerde etkisini gösteren dolu yağışı, tarım alanlarında hasarı beraberinde getirdi. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan yağış sebebiyle özellikle yeni oluşmaya başlayan incir meyvelerinin zarar gördüğü ifade edildi.

Tarım alanlarını vurdu!

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan dolu yağışı, Aydın’ın Köşk ve Efeler ilçelerine bağlı Umurlu ile Eğrikavak mahalleleriyle İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Çayır Mahallesi çevresinde etkisini gösterdi.

Başta incir olmak üzere kestane ve kiraz bahçelerinde de zarar oluştu.

En büyük zarar incirde!

Türkiye’nin önde gelen incir üretim merkezleri arasında yer alan bölgede meydana gelen dolu yağışı, üreticileri şaşırttı. Özellikle sezonun yeni başladığı dönemde meydana gelen yağış, incirlerde verim kaybına neden olabilir.

