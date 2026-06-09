İzmir’in Karşıyaka'da meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karşıyaka sahilinde kavga!

Olay, Karşıyaka sahilinde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. ve D.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma meydana geldi.

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, 15 yaşındaki Erdem Demir bıçaklı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Yaşam mücadelesini kaybetti!

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Erdem Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İki tutuklama!

Olayın ardından çalışma gerçekleştiren polis ekiplerinin, kavgaya karıştıkları belirlenen C.C. ile D.K.’yi gözaltına aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.