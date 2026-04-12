Son Mühür- Tüm dünyanın nefesini tutarak çıkacak sonucu beklediği Pakistan zirvesinde umutlar şimdilik suya düşmüş durumda.

ABD heyetine başkanlık eden JD Vance görüşmelerin istenen sonuca ulaşamadığını belirterek İran'ı hedef göstermişti.

Ancak, Avustralyalı bağımsız gazeteci ve yorumcu Caitlin Johnstone tam aksi görüşte.

Bir batılı gazeteci gözüyle Pakistan'daki barış masasını değerlendiren Johnstone, ABD tarafının ilk andan itibaren sürece yaklaşımındaki ciddiyetsizliğe dikkat çekti.

Soğuk savaşın ardından en kritik toplantı...



''Başka bir açıdan Pakistan görüşmeleri ... ve Trump yönetimi ciddiyetsizliği'' başlığıyla kaleme aldığı yazısında Caitlin Johnstone,

''ABD Başkan Yardımcısı JD Vance görüşmelere karısını getirdi.

Bir müsteşar yardımcısı değil. Bir general değil. Haritada Hürmüz Boğazı’nın nerede olduğunu bilen, en azından orta seviye bir Dışişleri Bakanlığı memuru bile değil. Usha’yı getirdi. Karısını. Bir savaş müzakeresine.

Soğuk Savaş’ın bitişinden bu yana en önemli diplomatik an ve JD düşündü ki, evet, bunu uzun bir hafta sonu tatiline çevireyim, hanımı getireyim, Pakistan’ı göreyim'' hatırlatmasında bulundu.



''Pakistanlılar İranlıları Dışişleri Bakanları, Ordu Komutanları, Ulusal Meclis Başkanı ve İçişleri Bakanları ile tam tören üniformalarında pistte durarak karşıladı'' diyen Johnstone,

''ABD ise “Ohio’dan olmanın ne kadar üzücü olduğuna dair bir kitap yazan” adamı gönderdi.

Ve sonra bir de Jared Kushner var.. Bütün bu işler için tek niteliği doğru aileye damat olması olan bir adam – ki bu, bu arada, onun iş modeli, dış politika deneyimi ve şimdi anlaşılan askeri stratejisi de.

Kushner'in o toplantıda ne işi var?



Jared, hayatı boyunca hayır denmemiş bir adamın enerjisine sahip; çünkü etrafındaki herkes ya bunu yapmaması için para almış ya da korkudan yapamamış.

Geçen sefer Ortadoğu barış sürecine girdi ve tek yaptığı kendini birkaç yüz milyon dolar daha zenginleştirmek oldu, başka hiçbir şey başaramadı. O yüzden tabii ki Donald onu tekrar aradı.

Jared Kushner barış görüşmelerinde, tesisatçınızı beyin cerrahisi yapmaya götürmek gibi bir şey; çünkü borularda iyi ve ona güveniyorsunuz'' ifadesiyle kesilen görüşmelerde kabahatli olan tarafın ABD olduğu gerçeğine işaret etti.