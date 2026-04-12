Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump'a ikinci kez ev sahipliği yapan Beyaz Saray'ın daimi takipçileri arasında artık Türk bir gazeteci de yer alıyor.

Dünyanın en saygın haber ajanslarından biri olan Reuters'da ABD Dış Politika Editör Yardımcısı olarak görev yapan Hümeyra Pamuk zorlu bir görevin parçası oldu.



23 yıllık meslek yaşamında Londra, Dubai, Kahire ve İstanbul'da muhabir ve editör olarak görev yapan Hümeyra Pamuk, Reuters'ın Beyaz Saray kadrosuna dahil oldu.

Columbia Üniversitesi'nde başlayan yolculuk...



Koç Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünü bitiren Pamuk, 2017 yılında Columbia Üniversitesi’nde prestijli Knight-Bagehot İş Gazeteciliği Bursu’nu kazanmıştı.

Çekya Tv'de haber yapımcısı olarak görev yapa ndeneyimli gazeteci Güldenay Sonumut,

''Dünyanın en önemli ajansı Reuters’in yeni ataması gurur verici.

Bir Türk gazeteci artık Reuters Beyaz Saray ekibine katıldı. Reuters’ın Daimi Beyaz Saray muhabiri ilk Türk gazeteci.

Hümeyra Pamuj seni candan kutluyorum. Çok gurur verici. Güzel haberlere hasretiz.

Tebrikler...'' mesajıyla Pamuk'un Reuters'daki yeni görevinden duyduğu mutluğupu paylaştı.