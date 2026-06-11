Dünya Kupası heyecanı A Milli Futbol Takımı'nın sahaya çıkmasıyla zirveye ulaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk büyük sınavını Avustralya karşısında verecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren millilerin bu kritik mücadelesi öncesi taraftarlar ekran başında yerini alacak. Tarihi karşılaşmada 81 milyon yine tek yürek olarak Milli Takım'ı destekleyecek. Peki, Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadyumu'nda oynanacak dev maç, 14 Haziran Pazar günü yapılacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Avustralya-Türkiye maçı, Türkiye saati ile sabah tam 07.00'de başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarının yayın hakları TRT'de. Bu nedenle pazar sabahı oynanacak Avustralya-Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde takip edilebilecek.

ZORLU MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Vancouver'da oynanacak kritik müsabakayı yönetecek hakem kadrosu FIFA tarafından açıklandı. Zorlu karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela'nın yardımcılık görevlerini Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Perulu Kevin Ortega olurken, kritik kararların alınacağı VAR koltuğunda yine Peru'dan Michael Orue oturacak.

KAMP KAFİLESİNDE AYRILIK VE SON HAZIRLIKLAR

Milli takım cephesinde maç öncesi kamp programı tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Montella'nın kararıyla, asıl 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak ABD'deki kamp sürecine dahil edilen Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz kafileden ayrılıyor. Hazırlıklarının Arizona ayağını tamamlayan ay-yıldızlılar, maçın oynanacağı Vancouver'a geçiyor. Milli takım son idmanını Vancouver'daki Killarney Park'ta yapacak. Diğer yandan Kenan Yıldız'ın bireysel çalışmalarına devam ettiği, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da antrenmanları yakından takip ettiği öğrenildi.

İŞTE TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Türkiye, Avustralya sınavının ardından Amerika kıtasının iki güçlü ekibiyle puan mücadelesi verecek. İşte millilerin gruptaki fikstürü ve maç saatleri şu şekilde:

14 Haziran - 07.00: Avustralya - Türkiye

20 Haziran - 06.00: Türkiye - Paraguay

26 Haziran - 05.00: Türkiye - ABD

Türkiye, gruptaki son maçını turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile oynayacak ve bu maçla birlikte grup etabını tamamlayacak.