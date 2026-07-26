Milli sporcu ve dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya Kaş’ta yapılan Serbest Dalış Deniz Açık Su Türkiye Şampiyonası’nda bir kez daha rakiplerine şans tanımadı. Zorlu organizasyonu iki altın madalyayla kapatan milli atlet, Türkiye şampiyonluğunu ilan etti.

Kaş açıklarında 23-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen şampiyona, ülkenin en yetenekli 22 lisanslı serbest dalışçısını bir araya getirdi. Dört günlük maratonda Ercümen, Paletsiz İp Destekli (FIM) disiplininde 68 metreye, Sabit Ağırlık (CWT) kategorisinde ise 65 metre derinliğe başarıyla daldı.

Her iki dalışta da rakiplerini geride bırakan rekortmen isim, podyumun en üst basamağına ambargo koydu.

"Gücümü tasarruflu kullandım"

Zaten 94 ve 83 metrelik dereceleriyle bu kategorilerde Türkiye rekorlarını elinde tutan Ercümen, organizasyon sonrası stratejik bir açıklama yaptı. Bu kez kendi rekorlarını zorlamadığını vurgulayan milli sporcu, taktiğini şu sözlerle özetledi:

"Altın madalyalar için elbette çok mutluyum. Dört gün peş peşe dalmamız gereken bir takvim vardı. Bu yüzden limitlerimi zorlama gereği duymadım. Şampiyonluğu garantiledikten sonra enerjimi en verimli şekilde kullanmaya odaklandım."

Rüzgar programı kesti

Organizasyon sadece sporcuların fiziki sınırlarıyla değil, doğa şartlarıyla da mücadeleye sahne oldu. Şampiyonanın üçüncü gününde aniden bastıran olumsuz hava koşulları, hakem heyetini zorunlu bir karara itti. Güvenlik gerekçesiyle o günkü yarışmalar iptal edildi.

Hava muhalefetine rağmen temposunu bozmayan Şahika Ercümen, milli takım seçmeleri niteliği de taşıyan bu önemli organizasyondan istediğini alarak ayrıldı.

