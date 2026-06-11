Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurulda seçim heyecanı yaşandı. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde yapılan olağanüstü genel kurul ile belli oldu. Tek liste ile girilen seçimde, Kaf-Kaf’ın yeni başkanı Yiğit Tusder oldu. Yeşil-kırmızılıların en genç başkanlarından olan Tusder, camiaya ve taraftarlara birlik, beraberlik mesajlarını iletti. Salon Kaf-Kaf sesleriyle inlerken Divan Kurulu, üyeler ve taraftarlar hep birlikte marş söyledi.

“Başkan Tusder’in her zaman yanında olacağım”

Başkan Yiğit Tusder’in her zaman yanında olacağını belirten Karşıyaka Spor Kulübü’nün geçmiş başkanı Aygün Cicibaş, “ Yiğit kardeşim, Karşıyaka'nın, hem Karşıyakalılığın tanımını yapabileceğimiz çok nadir insanlardan biridir. Elimden gelen her şeyle yanında olacağıma, her soruya cevap vereceğime dair söz veriyorum. Her şeyden önce aileme teşekkür ederim. 1,5 yıldır ben neredeyse eve gitmiyorum. Allah işte, o tarafa kavuşturmayı nasip etsin. Bu süreçte bana destek olan Sayın Mesut Sancak'a, Folkart ailesine teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar dilerim. Yiğit arkadaşımın da canı gönülden her zaman yanında olacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Nesilden nesile Karşıyakalıyım”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni başkanı Yiğit Tusder, “Değerli Divan Kurulu Başkanımız, kıymetli genel kurul üyelerimiz, saygıdeğer büyüklerim, değerli kardeşlerim ve Karşıyaka sevdalıları sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum; Öncelikle, zor bir dönemde sorumluluk alarak görev yapan geçmiş dönem başkanımız Aygün Cicibaş'a ve yönetim kurulu üyelerine emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Ben Yiğit Tusder. Karşıyaka'nın ilk doktorunun 2. Kuşak torunu, Karşıyakalı Çipçip İbrahim Tusder ve Kambur Niyazi Tusder'in torunu, Karşıyakalı Süleyman Tusder'in oğluyum. Bir Karşıyakalı'nın bu hayatta ulaşabileceği en büyük onurlardan biri olan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanlığına aday olmanın haklı gururunu ve sorumluluğunu taşıyorum” şeklinde konuştu.

“Karşıyaka Stadyumu olacak”

​Camiaya birlik ve beraberlik mesajlarını ileten Kaf-Kaf’ın yeni başkanı Tusder, “Bugün burada, kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçte; siz değerli üyelerimizin, camiamızın önde gelen isimlerinin ve destek vermeye hazır sponsorlarımızın güveniyle bulunuyorum. Hepimizin bildiği gibi kulübümüz ciddi bir borç yüküyle ve çeşitli sportif sorunlarla karşı karşıya. Üstlenmeye talip olduğumuz görevin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Ancak Karşıyaka'nın tarihi bize göstermiştir ki, bu camia birlik olduğunda aşamayacağı hiçbir engel yoktur.Kulübümüzün ekonomik ve sportif problemlerine ek olarak, Karşıyakamızın yıllardır çözüm bekleyen iki hayati meselesi daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Karşıyaka Stadı, ikincisi ise Mavişehir'de kulübümüze tahsis edilen 100 dönümlük arazidir” diye konuştu.

“İzmir Büyükşehir ile ortak hareket edeceğiz”

​Görev süremiz boyunca sportif başarıların yanı sıra en önemli önceliklerimizden biri bu iki konuda somut sonuçlar almak olacaktır. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tam bir iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nın yapım sürecinin hızlanması, inşaatın bir an önce başlaması ve tamamlanması için gereken her türlü girişimi yapacağız. Karşıyaka'nın bir stadı olması artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu konu bizim için en önemli önceliklerden biri olacaktır” şeklinde konuştu.

“Yiğit Tusder’in yönetim kurulu”

Karşıyaka Spor Kulübü’nde Başkan seçilen Yiğit Tusder’in yönetiminde ikinci başkanın Ali Yüceışık olduğu öğrenildi. Tusder’in yönetiminde şu isimler yer alıyor: Genco Karaman, Osman Hisarcıklıoğlu, Haldun Metinler, Tolga Özüm, Onur Münüp Güner, İsmail Hacıoğlu, İbrahim Ozan Erol, Ömer Faruk Yılmaz, Fatih Bilgilier, Bahattin Gümrükçü, Cüneyt Başak, Engin Ceylan, Ercan Acar, Mahmut Ökte, Melih Oktay, Oğulkan Avcı, Serhat Akkaya, Deniz Irmak, Mustafa Tugay Alp, Erkan Fidanboy, Can Yaya, İlter Köseoğlu ve Ömer Ulaş Kırım. Yiğit Tusder’in başkan olduğu yönetimde denetim kurulunda Seyhan Evliyaoğlu, Ahmet Kayalarlı, Nazım Erman Perk, Ali Ayhan Başeğmez, Ali Yaramışlı ve Ertuğ Kantaroğlu yer aldı. Disiplin kurulunda Tuncay Bozkurt’un başkanlığında Noyan Göçer, Ali Fırat Serdaroğlu, Fuat Unat, Mustafa Karadeniz, Halil Elmas, Çağrı Kürtünlüoğlu ve Emin Kantaroğlu. Süleyman Özsakallı başkanlığındaki sicil kurulunda Sabri Okur, Bülent Kuzgil, Hasan Cihan Erdem, Gökşin Konsoloğlu, Muhittin Melih Sargon, İbrahim Tuncer Fidan, Gencer Okur, Hamdi Batuğ Sütçü ve İbrahim Yerakar.