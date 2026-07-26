Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da devam ettiren İzmir ekibi Göztepe, kampın son hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ekibi NK Rudes ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların tek golünü 21. dakikada Ege Yıldırım attı.
Göztepe, Slovenya kampını beraberlikle noktaladı!
Trendyol Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da devam ettiren Göztepe, kamptaki son hazırlık karşılaşmasında NK Rudes ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalanırken, İzmir temsilcisi kampı yenilgisiz noktaladı.
Karşılaşmada Göztepe'nin golünü 21. dakikada genç oyuncu Ege Yıldırım kaydetti. NK Rudes ise bu gole karşılık vererek mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
Stoilov'dan kadro denemesi!
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hazırlık maçında farklı isimlere forma şansı tanıdı. Göztepe mücadeleye;
Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Allan Godoi, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Rhaldney, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Sinclair Armstrong ve Guilherme ilk 11'iyle giriş yaptı.