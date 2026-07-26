Sofyan Amrabat Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sofyan Amrabat hangi takıma gidiyor?

"Yeni Parti" ismi mahkemelik oluyor! Resmi hesaptan duyuruldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ebrar Karakurt milli takımda neden yok? Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu sakatlandı mı?

26 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL?

2026 ÖZYES başvuruları başladı mı, ne zaman sona erecek?

Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Allan Godoi, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Rhaldney, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Sinclair Armstrong ve Guilherme ilk 11'iyle giriş yaptı.

Karşılaşmada Göztepe'nin golünü 21. dakikada genç oyuncu Ege Yıldırım kaydetti. NK Rudes ise bu gole karşılık vererek mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da devam ettiren Göztepe, kamptaki son hazırlık karşılaşmasında NK Rudes ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalanırken, İzmir temsilcisi kampı yenilgisiz noktaladı.

Göztepeli Melis Erdoğan milli formayla namağlup Balkan Şampiyonu oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da devam ettiren İzmir ekibi Göztepe, kampın son hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ekibi NK Rudes ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların tek golünü 21. dakikada Ege Yıldırım attı.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.