Dünyanın en önemli yol bisikleti turnuvalarından biri olarak bilinen Fransa Bisiklet Turu (Tour de France), Paris'te koşulan 21'inci ve son etapla noktalandı. Üç hafta boyunca büyük çekişmeyi de beraberinde getiren organizasyonda sporcular, genel klasman şampiyonluğu ve etap zaferleri için kozlarını paylaştı.

Şampiyon yine Tadej Pogacar!

UAE Emirates-XRG formasını terleten Sloven bisikletçi Tadej Pogacar, 73 saat 56 dakika 26 saniyelik toplam derecesiyle genel klasmanın zirvesinde kendine yer bularak sarı mayoyu elde etti. Bu sonuçla Pogacar, Tour de France'ta üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşırken, kariyerindeki beşinci genel klasman zaferini de almış oldu. Sloven sporcu daha önce 2020, 2021, 2024 ve 2025 yıllarında da organizasyonu birinci sırada noktalamıştı.

Genel klasmanda ilk üç belli!

2026 Fransa Bisiklet Turu'nun genel klasmanında Belçikalı Remco Evenepoel ikinci sıraya otururken, Meksikalı Isaac del Toro ise organizasyonu üçüncü sırada noktaladı. Sergilemiş oldukları performansla göze çarpan sporcular, üç haftalık yarış süresince genel klasman mücadelesinin en önemli isimleri arasında kendine yer buldu.

Son etapta Mathieu van der Poel fırtınası!

Paris'te düzenlenen 21'inci ve son etapta ise etap zaferini Hollandalı yıldız Mathieu van der Poel kazandı.