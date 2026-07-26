Son Mühür/Hüseyin Demir Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından 20-26 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen 2026 Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda İzmirli milli sporcu Dünya Yenihayat, takım ve bireysel kategorilerde kürsüye çıkarak organizasyona damga vurdu. Dünya Yenihayat’ın Muhammet Musab Gülay ile birlikte mücadele ettiği Klasik Yay U18 Karışık Takım, eleme turunu bay geçtikten sonra son 16 turunda Çekya’yı 5-1, çeyrek finalde Slovakya’yı 6-0, yarı finalde ev sahibi İtalya’yı 5-4 mağlup etti. Milli takımımız, finalde Almanya’yı 5-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. İzmirli sporcular yarışmadan sonra büyük sevinç ve gurur yaşadı. Yarışmadan sonra Dünya Yenihayat, "Avrupa'nın en büyük organizasyonunda böyle tarihi bir başarıya imza attığım için gurur duyuyorum. Antrenörlerime, ekibime ve herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Klasik Yay U18 kadın takımı, Avrupa ikincisi”

Klasik Yay U18 Kadın Takımı’nda Dünya Yenihayat, Diana Otçu ve Erva Medine Savak’tan oluşan milli takım ise son 16 turunda Slovenya’yı 5-1, çeyrek finalde Çekya’yı 6-0, yarı finalde İtalya’yı 6-2 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, finalde Fransa’ya 6-2 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

“Dünya Yenihayat’tan iki madalya”

Bireysel yarışmaya eleme sıralamasını ilk sırada tamamlayarak başlayan Dünya Yenihayat, ilk iki turu bay geçti. Son 16 turunda Ukraynalı rakibini 6-0, son sekiz turunda Ukraynalı Tetiana Skip’i 6-2, çeyrek finalde Polonyalı Dobrawa Strzelecka’yı 6-2 ve yarı finalde Slovak Adela Tollarovicova’yı 6-0 yenerek finale yükseldi. Finalde Ukraynalı Anna Anisimova’yı 6-4 mağlup eden milli sporcumuz, Avrupa şampiyonu olarak organizasyonu ikinci altın madalyasıyla tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Başkanı Berkan Alptekin, “ Dünya Yenihayat’ı ve milli takım antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz”dedi.