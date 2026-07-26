Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları şampiyonluk yolunda kritik maçlara çıkarken, Ebrar Karakurt'un kadroda bulunmaması taraftarları meraklandırdı. TVF, yoğun maç ve antrenman temposu sonrası ağrıları artan milli oyuncunun sağlık durumu ve turnuvadaki geleceği hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

EBRAR KARAKURT MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

TVF yetkilileri, Ebrar Karakurt'un yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kadrosunda yer alamadığını duyurdu. Yoğun antrenman ve maç temposunun ardından bel ile kalça bölgesinde ağrıları artan yıldız oyuncu, sağlık ekibi tarafından kapsamlı bir kontrolden geçirildi. Yapılan MR incelemeleri sonucunda oyuncunun sağlığını korumak adına tedavi süreci başladı. Riske girmesi istenmeyen Ebrar Karakurt, turnuvanın Ankara ve Japonya etapları da dahil olmak üzere grup aşamasındaki mücadelelerde dinlendirilecek.

EBRAR KARAKURT SAKAT MI, NEDEN OYNAMIYOR?

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli oyuncunun geçirdiği sakatlığın ayrıntılarını paylaştı. Karakurt'un detaylı kontrollerinde tıbbi bulgulara rastlandığını belirten federasyon, süreci şu ifadelerle aktardı: "Yapılan kontrollerde milli voleybolcumuzun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artmasının ardından sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir.". Tedavisine hızla başlanan başarılı voleybolcu, bu etaplarda parkeden uzak kalacak.