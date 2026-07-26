Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2025 sezonu Süper Lig Final müsabakaları, Konak'ta bulunan İzmir Atatürk Stadyumu'nda düzenlendi. Organizasyonda kadınlar ve erkeklerde Türkiye'nin en başarılı sekizer takımı, iki gün süresince toplamda 20 branşta kozlarını paylaşarak şampiyonluk için mücadele etti. Atletizmseverlerin yakından takip ettiği finallerde sporcular, hem bireysel hem de takım puanları için kıyasıya bir rekabete giriştiler.

ENKA'dan çifte şampiyonluk sevinci!

Final müsabakaları sonrasında ENKA Spor Kulübü, kadınlar ve erkekler kategorilerinde zirvede kendine yer bularak organizasyonu çifte şampiyonlukla noktaladı. Kadınlarda Fenerbahçe Spor Kulübü ikinciliği eline alırken, Galatasaray Spor Kulübü üçüncü sırada kendine yer buldu. Erkeklerde de sıralama değişmezken; ENKA'nın ardından Fenerbahçe ikinci, Galatasaray ise üçüncü olarak dikkat çekti.

Kadınlarda puan tablosu belli oldu!

Kadınlar kategorisinde oluşan genel klasman şu şekilde:

- ENKA Spor Kulübü: 277 puan

- Fenerbahçe Spor Kulübü: 253 puan

- Galatasaray Spor Kulübü: 234 puan

- Nilüfer Belediyespor Kulübü: 194 puan

- Batman Petrol Spor Kulübü: 186 puan

- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü: 100 puan

- Beşiktaş Jimnastik Kulübü: 98 puan

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 92 puan

- Erkeklerde zirve yine ENKA'nın

Erkekler kategorisinde de ENKA Spor Kulübü, başarılı performansıyla şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Genel sıralama ise şu şekilde:

- ENKA Spor Kulübü: 281 puan

- Fenerbahçe Spor Kulübü: 275,5 puan

- Galatasaray Spor Kulübü: 229,5 puan

- Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü: 181 puan

- Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü: 176 puan

- Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 160 puan

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 76 puan

- Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü: 41 puan