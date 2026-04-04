Avrupa arenasında devleşerek üst üste ikinci kez Challenger Kupası'nı müzesine götüren Göztepe Kadın Sutopu Takımı, rotayı yerel lige kırdı. Tarihine Avrupa başarısı ekleyerek sezona damga vuran İzmir temsilcisi, Türkiye şampiyonluğunu da kazanarak sezonu çifte zaferle taçlandırmayı hedefliyor.

Tempo giderek artıyor

Temelleri 2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında atılan ve son iki sezonda Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nda zirveye ambargo koyan ekip, bu sezonun başında Göztepe bünyesine dahil olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, bu yıl İzmir’deki elemelerde sergilediği namağlup performansın ardından geçtiğimiz ay Malta’da düzenlenen 4’lü Final’de boy gösterdi. Final müsabakasında Hırvat rakibi VK Jadran Split’i 16-7 gibi net bir skorla mağlup eden Göztepe, Avrupa şampiyonu unvanını korumayı başardı. Şimdilerde ise tüm konsantrasyonunu Kadınlar 1. Ligi'ne veren ekip, şampiyonluk kupasını kaldırmak için antrenman temposunu artırdı.

Başantrenör Evangelos Pateros, Avrupa hedeflerinin üç yıl önce filizlendiğini belirterek elde edilen üç kupanın haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı. Daha önce belediye çatısı altında gelen başarıların kendileri için büyük bir itici güç olduğunu belirten Pateros, "Üçüncü yılda üçüncü kupayı kazandık. Bu bizim programımızdaydı. Bir sonraki yıl için hazırlık yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Hayallerini açıkladılar

Gelecek planlamasında çıtayı daha da yukarı taşıyarak Konferans Kupası'na göz diktiklerini kaydeden Pateros, hedeflerini şu sözlerle detaylandırdı: "Biz hep ilk sıralara bakıyoruz. Hazır olduğumuzda birinci sırayı almaya çalışacağız ve konferans kupasına katılacağız. Konferans kupasından sonra da şampiyonlar ligini hedefliyoruz. Hayalimiz, takımımızı hazırlayıp bu başarıya ulaşmak. Oyuncularımızın yüzde 70-80'inin İzmir'den, akademilerimizden gelmesi çok önemli. Çünkü çok güçlü akademimiz var ve bu akademilerdeki çocuklarla çalışarak takımı şampiyonlar liginde temsil etmek istiyoruz. Bu bizim hayalimiz, takımı şampiyonlar liginde temsil etmek."

Ligde şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerinin altını çizen Pateros, "Birincilik için mücadele edeceğiz. Çalışmalarımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz. Hayalimizi gerçekleştirmek için çok çalışacağız. Çünkü şampiyonluğu tekrar kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

“İkinci kupayı getirmek istiyoruz”

Takımın kaptanı Kübra Kuş ise bu başarılı kadronun bir üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Avrupa kupasını sezon başındaki ana hedef olarak belirlediklerini ve bunu başardıklarını anlatan Kuş, "Sezon başından beri Avrupa kupasını hedef koymuştuk kendimize. Şimdi onu tamamladık. Bugünden itibaren de lige odaklanacağız. Ligde yarı finallere kaldık doğrudan. Yoğun bir hazırlık dönemimiz olacak. Türkiye kupasını da alıp Göztepe'ye bir senede ikinci kupamızı getirmek istiyoruz." dedi.