İzmir'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiası çerçevesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’ye yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.

Egeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci, İZBETON eski genel müdürü Hüseyin Sezer, Ankara merkezli Okçuoğlu firmasının sahibi Muzaffer Özpolat ile ortak ihaleye girdiği Erensan İnşaat'ın sahibi Salih Eren gözaltına alınmıştı. Bu 4 ismin ise karakoldaki işlemleri tamamlanmış oldu.

4 tutuklama!

Gözaltına alınan 4 şüpheli isim, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Mahkeme tarafından, Süleyman Ekinci, Hüseyin Sezer, Muzaffer Özpolat ile Salih Eren'in tutuklanmasına karar verildi.