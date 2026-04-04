Son Mühür / Erkan Doğan - Bornova Belediye Meclis Üyesi Denetim Komisyon Üyeleri Musa Çevik ve Adem Kasacı’nın da katkılarıyla hazırlanan 43 maddelik Denetim Raporu çarpıcı tespitler yer aldı.

Özel Kalem Müdürünün aracına Çakar ve Siren’den ceza kesildi!

Türkücü Sevcan Orhan konserinde ‘Kabul Komisyonu’nda yer alan iki asıl memurun izinli olması, yasak olmasına rağmen Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğüne ait araca ‘Çakar ve Siren’ takılması gibi konuların yer aldığı rapor, ‘Bornova neler oluyor?’ sorusunu gündeme getirdi. Konu ile ilgili raporda şu ifadelere yer verildi, "Özel kalem müdürlüğüne tahsisli 35 HD 3271 Plakalı araç mevzuata uygun olmadığı halde çakar ve siren takıldığından 103.629,00 TL para ceza kesilmiştir, aracı kullanan şoföre bunların takılmaması gerektiği bilgisi sözlü olarak söylendiği için şoföre hiçbir tutanak tutulmadığı tespit edildiği ifade edildi. Yine raporda Bornova Belediye Başkanın kullanmış olduğu 35 HA 1818 Plakalı araç belediyemize izbaş tarafında hiçbir tahsisi olmadığı halde resmi olmayan plaka ile kullanıldığı tespit edilmiştir"

Bornova Belediyesi yerine ‘Ömer Eşki’ ismi geçen haberler takibe alındı

Kurum mevzuatına göre tüzel kişilik olan ‘Bornova Belediyesi’ medya takip sistemine eklenmesi gerekirken, belediye başkanı ‘Ömer Eşki’nin isminin takibe alındığı raporun en çarpıcı tespitleri arasında yer aldı. Raporda konu hakkında şu bilgiler yer aldı; “Basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğü 21.02.2025 tarihinde yapmış olduğu 7.611.200,00 TL ihalenin malzemelerinin firmadan nasıl teslim alındığı ve mal kabul tutanağının olmadığı tespit edilmiş ilgili ihalenin 17.05.2024 tarihli 32549 sayılı tasarruf tedbirlerine uygun olmadığı da tespit edilmiştir. Basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğü 2025 yılında medya takip sistemini kullanım üyeliği almış burada Ömer Ekşi ismine ait haberleri takip ettiği tespit edilmiş kanunlara uygun olmadığı sadece Bornova belediyesi veya kamu için kullanılması gerekli olan takip sisteminin hatalı kullanıldığı tespit edilmiştir.Belediyemize ait belirli noktalarda kurulan led ekranların sürekli arızalandığı ve ömrünü yitirdiği tespit edilmiş, ayrıca tamir bakımlarının çok yüksek fiyatlara yapıldığı görülmüştür. Işıkkent’e bulunan tır parkının ortak kullanım alanı ihaleye çıkarılmadan kiraya verildiği ayrıca araçların park ettiği noktaların park ücretinin işletme iştirakler müdürlüğünün tahsil etmesi gerekirken araçların park ücretlerinin almadığı ve kamu zararı oluştuğu tespit edilmiştir”

AK Partili Kasacı'dan çarpıcı açıklama!

Denetim Komisyonu Üyesi AK Partili Meclis Üyesi Adem Kasacı, Son Mühür’e komisyon raporu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu, “Ne yazık ki Denetim Komisyonu hakkında konuşmamız gerekirken, Uşak Belediye Başkanının sevgilisinin Bornova’daki bankamatik personeli olmasını konuşmak zorunda kaldık. Denetim Komisyonunumuz geride kalması bizleri de üzmüştür. Bornova’da yaşayan vatandaşlarımızın gününde ve zamanında ödediği vergilerin, bankamatik personellerine ödenmesi bir yandan Buca Belediye Başkanı sevgilisi Sevcan Orhan’a ödenmesi bizleri üzmüştür. Bornova Belediyesinin bir kuruşunun bile bu şekilde harcanması Bornovalı vatandaşlarımızı da üzmüştür. Dolayısıyla Denetim Komisyonu raporu mayıs ayının ilk meclisinde geride kalmıştır”