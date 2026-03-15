Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci iştiraki İzdoğa AŞ ile birlikte yürüttüğü “Dönüşüme Evde Başla” projesi, kentin üretim merkezlerinden biri olan Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi ile dev bir adım daha attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği saha ziyaretiyle ivme kazanan iş birliği, mavi poşetlerin dağıtılmasıyla resmen start aldı. Evlerden sanayi sitelerine uzanan bu döngüsel ekonomi hamlesi, atıkların kaynağında ayrıştırılarak doğaya zarar vermeden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

Kapıdan kapıya atık toplama sistemi 27 mahalleye ulaştı

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından 7 Mart 2025 tarihinde 6 ilçe ve 8 mahalle gibi dar bir kapsamla başlayan proje, kısa sürede büyük bir başarı grafiği sergiledi. Avrupa’daki modern şehircilik örneklerini model alan kapıdan kapıya toplama sistemi, bugün itibarıyla 8 ilçedeki 27 mahalleyi kapsayan geniş bir ağa dönüştü. Karabağlar’dan Konak’a, Menderes’ten Bayraklı’ya kadar uzanan bu süreçte vatandaşların katılımıyla toplanan atıkların içindeki uygunsuz madde oranının yüzde 1’in altına inmesi, sistemin ne kadar verimli çalıştığını kanıtlıyor.

Ömer Mancı: "820 bin metrekarelik alanda büyük bir dönüşüm başlatıyoruz"

Projenin MTK Sitesi ayağında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mancı, devasa bir sanayi alanında faaliyet gösterdiklerini belirterek iş birliğinden duydukları heyecanı dile getirdi. Yaklaşık 1.100 firmanın bulunduğu ve 18 bin personelin istihdam edildiği 820 bin metrekarelik yerleşkede, ambalaj atığı potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Mancı, bu potansiyeli ekonomiye geri kazandırmak için canla başla çalışacaklarını ifade etti. MTK yönetimi, bu proje ile bölgedeki çevre kirliliğinin önüne geçmeyi ve sıfır atık hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sektör temsilcilerinden Başkan Tugay’ın vizyonuna destek

MTK bünyesinde geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Ali Şensöz ise projenin sanayi bölgelerine entegre edilmesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Başkan Cemil Tugay’ın konuyu bizzat sahiplenmesinin kendilerine büyük bir enerji verdiğini söyleyen Şensöz, atıkların bertaraf edilmesinin ötesinde, kaynağında ayrıştırılmasının paha biçilemez bir değer taşıdığını ifade etti. Sektör temsilcileri, projenin sadece evlerde hapsolmayıp iş yerleri ve sanayi siteleri gibi yoğun üretim alanlarına yayılmasını kentsel bir başarı hikayesi olarak nitelendiriyor.

QR kodlu mavi poşetlerle İzDönüşüm Fabrikası’na yolculuk

Projenin teknik işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Dr. Cemil Tugay, toplama sisteminde kullanılan üzerinde QR kod bulunan mavi poşetlerin vatandaşlara ve firma sahiplerine kapı kapı dolaşılarak ulaştırıldığını belirtti. Plastik, kağıt ve metal gibi değerli atıkların bu poşetlerde biriktirildiğini ifade eden Tugay, belediye ekiplerinin haftanın belirli günlerinde bu atıkları teslim alarak İzDönüşüm Fabrikası’na taşıdığını söyledi. Fabrikada türlerine göre hassas bir şekilde ayrıştırılan malzemeler, ham maddeye dönüştürülerek sıfır karbon hedefine doğrudan katkı sağlıyor.